Эксперты определили регионы с самыми защищенными от угона автомобилями

В январе 2024 года наибольшее число объявлений новых автомобилей, оснащенных сигнализацией, отмечается в Архангельской (72%), Самарской (62,3%) и Омской (58%) областях. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на аналитиков «Авто.ру».

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Отмечается, что в Москве этот показатель составляет 42%. В Санкт-Петербурге и Ленинградской области — 20%. Самые распространенные противоугонные опции, которыми с завода оснащаются машины, — это центральный замок и иммобилайзер. Такими системами оснащены 95% всех продаваемых машин. Обычной противоугонной системой оснащены 28% автомобилей, а еще 4% — сигнализацией с обратной связью.

Аналитики отметили, что практически все новые продаваемые автомобили в России оснащены хотя бы одной противоугонной опцией.

В целом по итогам 2023 года число угонов в России выросло почти на 15%. Наибольшее число угонов авто в 2023 году было зафиксировано в феврале, мае, августе и сентябре.