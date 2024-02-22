В январе 2024 года в РФ зарегистрировали на 58% больше машин, чем годом ранее

Начало года ознаменовалось бумом на авторынке: за январь было зарегистрировано 96 253 транспортных средства, и это на 58% больше, чем в первый месяц прошлого года, когда на учет было поставлено всего 60 860 единиц транспорта. Имеется в виду весь рынок целиком, с учетом коммерческого транспорта, грузовиков и автобусов.

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Серьезный прирост случился в сегменте легковушек – более 80 тысяч поставленных на учет машин и плюс 69% по отношению к январю-2023. В процентном соотношении лучше других вырос рынок пикапов (+ 75%), однако сам этот сегмент в РФ пока что довольно мал.