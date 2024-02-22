Эксперт рассказал, сколько автосервисов обслуживают китайские автомобили в России

Сколько автосервисов обслуживают китайские автомобили в России. Мы узнали точную цифру
С ростом популярности и распространенности китайских автомобилей в России растет и количество автосервисов, занимающихся их обслуживанием и ремонтом. На сегодняшний день насчитывается уже более 1,8 тысячи таких СТО — это 39% от всех станций техобслуживания, работающих в нашей стране, сообщили «Автоновостям дня» в пресс-службе ГК «АвтоСпецЦентр».
«Сейчас общая доля таких СТО составляет 39%, но есть предпосылки для дальнейшего роста. Китайские производители заинтересованы в привлечении новых клиентов, поэтому с начала 2023 года увеличили количество официальных дилерских центров практически в 2 раза – до 1,9 тысячи», — рассказали «Автоновостям дня» в дилерском холдинге.
Тем временем доля дилеров, которые представляют китайские бренды в России, тоже растет и сегодня составляет уже более 60% от всех дилерских предприятий, работающих в стране, отметили в «АвтоСпецЦентре».
«При этом официальные дилеры предоставляют владельцам китайских автомобилей весь комплекс услуг, включая сервисное обслуживание. У дилеров есть оригинальные запчасти и современное оборудование, что позволяет сделать более качественный ремонт, чем на обычном СТО», — подчеркнули в группе компаний.