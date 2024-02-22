Эксперт рассказал, сколько автосервисов обслуживают китайские автомобили в России

С ростом популярности и распространенности китайских автомобилей в России растет и количество автосервисов, занимающихся их обслуживанием и ремонтом. На сегодняшний день насчитывается уже более 1,8 тысячи таких СТО — это 39% от всех станций техобслуживания, работающих в нашей стране, сообщили «Автоновостям дня» в пресс-службе ГК «АвтоСпецЦентр».