Энтузиаст собрал Volkswagen Golf Mk1 с 1000-сильным турбомотором

Рикардо Круйф потратил последние несколько лет на создание идеального Volkswagen Golf Mk1 в своем гараже в Нидерландах.

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Golf будет оснащаться рядным пятицилиндровым двигателем VW 07K с турбонаддувом, который теперь выдаёт мощность около 1000 л.с. Его постройкой занималась компания HE-Services, используя коленчатый вал, поршни и шатуны от DP Engine Parts TT-RS. Сверху находится портированная головка с клапанным механизмом Supertech.

Наддув будет обеспечиваться турбокомпрессором Garrett G42-1200, соединенным с кастомным коллектором и 60-миллиметровым перепускным клапаном Turbosmart GenV PowerGate. Топливо будет подаваться двумя насосами DeatschWerks DW350il через 10 форсунок Bosch EV14 объемом 1200 куб.см.

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Рикардо планирует использовать усиленную трансмиссию: двухдисковое сцепление Sachs RCS200 будет передавать мощность на механическую коробку передач MQ350 и самоблокирующийся дифференциалом Gripper. Также будет использован специальный карданный вал и задняя подвеска с приводами от полноприводного Mk3 VR6 с дифференциалом Haldex и модернизированными мостами.

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