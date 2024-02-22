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Hyundai и Kia вернулись в Россию под брендом Solaris: список моделей

Компания "AGR Automotive Group (ООО "АГР") объявила о запуске в России продаж автомобилей бренда Solaris, которые выпускают на заводе в Санкт-Петербурге. NSN.FM

В модельный ряд включены четыре позиции: седан HS, компактный кроссовер HC, седан KRS и хэтчбек KRX. Представленные компанией изображения автомобилей полностью повторяют популярные в России модели Hyundai Solaris, Hyundai Creta, Kia Rio и Kia Rio X-Line, которые ранее выпускались на заводе. Lenta.ru

Модельный ряд бренда Solaris будет реализовываться через дилерскую сеть ООО "АГР". Цены и комплектации появятся чуть позднее. Российская газета

Hyundai и Kia вернулись в Россию под брендом Solaris: список моделей
© РИА Новости
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