Hyundai и Kia вернулись в Россию под брендом Solaris: список моделей

Компания "AGR Automotive Group (ООО "АГР") объявила о запуске в России продаж автомобилей бренда Solaris, которые выпускают на заводе в Санкт-Петербурге. NSN.FM

В модельный ряд включены четыре позиции: седан HS, компактный кроссовер HC, седан KRS и хэтчбек KRX. Представленные компанией изображения автомобилей полностью повторяют популярные в России модели Hyundai Solaris, Hyundai Creta, Kia Rio и Kia Rio X-Line, которые ранее выпускались на заводе. Lenta.ru