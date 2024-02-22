Эксперт рассказал, как продлить жизнь автомобилю

Современные автомобили можно считать как шедевром инженерной мысли, так и проявлением вселенского заговора тех же инженеров, намеренно сокративших их ресурс. Эпоха «миллионников» ушла: производителям интересно заставлять людей вновь и вновь приглядываться к новой технике. Рынок услужливо предлагает рестайлинговые версии раз в два-три года, а новые модели порой каждые пять-шесть лет.

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При наличии у нас с вами средств это всё хорошо. А вот тем, кто не имеет возможности поспевать за автомодой, а подчас и не видит в этом смысла, нужно представлять, от каких компонентов и в какой момент стоит ждать капризов.

Технические жидкости

Бензин. В баке незначительно теряет свойства примерно в течение года. Кроме того, на его сохранность влияет конденсат. Появлению воды в баке содействуют высокая влажность воздуха, гигроскопичность некоторых компонентов бензина, некачественное топливо, а также неаккуратность при заправке машины.

Дизтопливо. В баке автомобиля сохраняет свои свойства примерно шесть месяцев, если стояла жара выше +25 ºС, а при более низких температурах – до года. Примерно раз в полгода нужна сезонная смена ДТ. Она способствует еще и тому, чтобы зимой в баке не оказалось старое летнее топливо, замерзающее уже при небольшом морозце.

Стеклоомывающие жидкости. Требуется сезонная смена сообразно забортной температуре. В самой жидкости особенно портиться нечему, однако зимой летняя омывайка утратит текучесть и замерзнет. А зимняя жидкость летом испортит поездку резким запахом, если она сделана на базе изопропилового спирта. Так что смена необходима.

Моторные масла. Для масла, залитого в двигатель, живучесть составляет примерно год, даже если ездить очень мало. В запечатанной канистре – до 5 лет: в ней окисление идет гораздо медленнее.

Трансмиссионные жидкости. При небольших пробегах ориентировочные сроки эффективной службы следующие: для МКП – примерно 8 лет, для АКП – 5–7 лет.

Тормозные жидкости. Примерно 2–3 года, в том числе при небольших и средних пробегах – здесь заводские рекомендации о периодичности замены точно оправданны, поскольку «тормозуха» насыщается влагой, даже когда автомобиль никуда не едет.

Охлаждающие жидкости. Конвейерные ОЖ солидных производителей служат примерно до 10 лет. В дальнейшем их рекомендуется заменять примерно раз в 3–4 года.

Жидкости для гидро- и электрогидроусилителей руля. Живучесть – примерно 5–7 лет или 120–150 тысяч км.

Масло для системы кондиционирования. Рекомендуется замена при каждой перезаправке кондиционера.

Прочие расходники

Фильтры. Салонный – замена каждый год, чтобы не накапливались бактерии. Воздушный заменяем по пробегу (обычно не чаще, чем каждые 15 тысяч км) – он спокойно выдерживает длительные стоянки. С масляным всё просто: обязательна его замена вместе с маслом.

Топливный фильтр – самый живучий, многие производители не включают замену в регламент (но не на дизелях). Многое зависит от качества бензина – точно фильтр стоит поменять, если вы купили подержанную машину, которую неизвестно где и чем заправляли.

Стеклоочистители. Желательна замена хотя бы раз в год, например, одновременно с регулярным ТО. В противном случае даже дорогие щетки самых хитрых конструкций не обеспечат вам приемлемого обзора.

Свечи зажигания. Ресурс никак не связан с возрастом. Замена только по пробегу – от 30 до 60 и более тысяч километров. Если мотор шепчет, от предложений сервисменов заменять их при любом визите на СТО следует вежливо отмахиваться.

Ремни. В приводе ГРМ необходима замена ремней согласно инструкции, а при небольших пробегах – не реже чем раз в 5 лет: резина стареет даже когда не работает. Приводные ремни рекомендуем заменять по реальному состоянию.

Шины – тоже расходный материал. На практике их практически никогда не заменяют по возрасту, хотя производители обычно не гарантируют службы дольше 5 лет. В среднем так и есть: обычные шины сохраняют исходные характеристики примерно столько, а лучшие брендовые образцы – до 10 лет.

Резинотехнические изделия

Тормозные шланги. Примерно 10 лет при условии тщательного осмотра при каждом удобном случае. При малейших подозрениях (микротрещины, течь, потертости и тому подобное) – менять немедленно.

Сайлентблоки. На практике такие детали не могут развалиться на куски, мгновенно лишив машину управляемости. Поэтому их замену можно проводить в соответствии с реальным состоянием.

Шаровые опоры, рулевые наконечники. В первую очередь обычно страдает пыльник, поэтому рекомендуем контроль реального состояния и замену по его итогам.

Шланги системы охлаждения. Срок службы – примерно 10 лет.

АКБ. Формально говоря, если вашей батарее более четырех лет, то, согласно ГОСТу, служить дольше она не обязана. Хотя, конечно, известны многочисленные примеры того, как батареи отхаживали и более длительные сроки. Но это стоит принимать как подарок судьбы.

Электрические машины. Основные представители – стартер и генератор – служат очень долго, однако их здоровье подрывают влажный климат, а также частые поездки по соленым дорогам. Что касается моторчиков печки и вентилятора радиатора, то их ресурс сокращает неправильная мойка с попаданием воды в электродвигатели.

Так сколько же протянем?