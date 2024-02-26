Изучаем крутой проект из Нидерландов: самый фиолетовый грузовик Scania в мире

Самый фиолетовый грузовик Scania в мире: крутой проект из Нидерландов
Сегодня мы расскажем вам про один очень красивый модифицированный грузовик — Scania R650 от швейцарской компании VoWa Transport, при создании которого вдохновлялись песней Purple Rain американского певца Принца.
Цель создания необычного автопоезда состояла в том, чтобы выделиться и сделать грузоперевозки особенными.
Купленный в начале 2019 года тягач был немедленно доставлен специалистам из Steve\'s Place — мастерской по тюнингу грузовиков в Нидерландах.
Полностью черный Scania получил боковые обтекатели, за которым скрывается шасси и топливные баки, у него были демонтированы дверные ручки, выкрашены в золотой цвет колеса, а на выхлопных трубах выгравирована надпись «Purple Rain».
Прицеп-рефрижератор производства Schmitz Cargobull был построен по индивидуальному заказу и также получил обтекатели, скрывающие шасси, опоры и паллетный ящик.
Внутри кабину обшили фиолетовой алькантарой, прошитую золотыми нитями. Пластиковые детали были окрашены в ярко-фиолетовый цвет.
Аэрография была выполнена голландской парой Марселем и Виллеке Тиммер из MW Designs. Мы видим изображение певца и слова из песни.
«Идея родилась в результате выбора фиолетового цвета для грузовика. Мы решили отдать дань уважения Принцу — музыканту и продюсеру, который многое сделал для музыкальной индустрии», — сказал владелец грузовика Лукас фон Варбург.