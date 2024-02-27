Обзор Mini Countryman John Cooper Works

2024 год знаменует собой важную веху для MINI, поскольку, в этом году британская марка представит свой новейший модельный ряд после нескольких лет незначительных обновлений.

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Лидером станет совершенно новый MINI Countryman John Cooper Works 2025 года, который не только больше, но и мощнее своих предшественников. В последние годы Countryman стал самой продаваемой моделью MINI в США благодаря своему статусу самого просторного и большого варианта в линейке MINI. Но новое семейство U25 Countryman поднимает размер на новую высоту.

Габариты Длина MINI Countryman 2025 года составляет 4433 миллиметра, ширина - 1843 мм, высота - 1656 мм, а колесная база - 2692 мм. То есть, Countryman немного короче и почти таким в ширину, как механически связанный с ним BMW iX1, но при этом он немного выше баварского электрического кроссовера. По сравнению с предыдущей моделью F60 Countryman, новый кроссовер U25 стал почти на 127 мм длиннее, на 50 мм выше и на 50 мм шире. Разумеется, с увеличением габаритов вырос и вес: 1735 кг против 1680 кг.

Больше мощности Мощность 2,0-литрового бензинового двигателя B48A20T2 с турбонаддувом в Европе составляет 296 л.с. - точно такой же, как у BMW X1 M35i и X2 M35i. Но в США местная версия развивает мощность 312 л.с. Есть также функция форсирования, которую можно активировать с помощью подрулевых переключателей на рулевом колесе, обеспечивая 19 л.с. (14 кВт) в течение 10 секунд за раз.

Несмотря на то, что это тот же двигатель, что и в X2 M35i, программная настройка Countryman JCW отличается, соответствуя характеру MINI. В модели ALL4 Countryman мощность распределяется на все четыре колеса через 7-ступенчатую коробку передач с двойным сцеплением. Несмотря на то, что трансмиссия аналогична BMW X1 и X2, она была специально настроена для модели JCW, с целью повышения производительности.

Новая трансмиссия и четыре выхлопные трубы Крутящий момент MINI Countryman John Cooper Works 2025 года с новой трансмиссией составляет 400 Нм, что меньше, чем 450 Нм у предыдущего F60 Countryman JCW. Несмотря на это снижение, автомобиль по-прежнему разгоняется от 0 до 100 км/ч за 5,4 секунды, что, хотя и немного медленнее, чем 5,1 секунды у F60 JCW, но все равно быстро.

Максимальная скорость увеличена с 225 км/ч до 250 км/ч. Одна из привлекательных черт Countryman JCW - его характерный звук, усиливающийся благодаря четырем выхлопным трубам U25 JCW, соединенным с одним глушителем. Однако модель европейской комплектации, отличалается мягким звучанием, что объясняется правилами использования фильтра частиц Отто (OPF). Но, в режиме Go-Kart Mode звук выхлопа более выразительный и привлекательный. Колесные диски и тормозная система John Cooper Works обут в 20" диски Flag Spoke 2-tone с шинами Pirelli P Zero PZ4 245/45R-20, поэтому благодаря большим колесам он также получил более спортивные тормоза, которые доступны только для моделей JCW.

Тормозная система U25 Countryman John Cooper Works оснащена четырехпоршневым ротором, вентилируемыми роторами диаметром 380 мм. Это усовершенствование по сравнению с невентилируемыми 360-миллиметровыми дисками предыдущей модели JCW. Четырехпоршневой моноблочный фиксированный суппорт (19" Brembo) окрашен в красный цвет с тормозными колодками M3/M4.

Задний - однопоршневой суппорт (16" ZF) с интегрированным в седло стояночным тормозом. Новая тормозная система призвана не только обеспечить превосходное тормозное усилие, но и улучшить ощущения и обратную связь с водителем. Кроме того, вентилируемые роторы обеспечивают более эффективный отвод тепла, что значительно повышает устойчивость к затуханию тормозов.

Такая комплексная установка гарантирует более отзывчивое и надежное торможение, необходимое как при повседневной езде, так и в условиях высокой производительности. Изменения в подвеске и рулевом управлении Будучи моделью John Cooper Works, MINI, как ожидается, оснастит ее особой настройкой подвески.