Блогер восстановил старый BMW 3.0 CSi E9

Некоторые поклонники BMW считают, что это E9 3.0 CSi – один из самых привлекательных из всех автомобилей марки. Представленный экземпляр 1972 года выпуска, безусловно, пережил свои лучшие времена. Ранее принадлежавший ветеринару из Реджо-Эмилии, города на севере Италии, BMW 3.0 CSi сменил владельца в начале 1990-х годов. Последние 17 лет автомобиль покрывался пылью и ржавчиной, потому что владелец не мог найти запасные части для двух тормозных дисков и суппортов.

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Это очень обидно, поскольку в остальном Е9, на тот момент, был в идеальном состоянии. Очевидно, что это уже не так, поскольку он нуждается в уходе. Ютубер Давиде Чирони приобрел E9, который, впоследствии стал «героем» нового выпуска серии "Из сарая на трек". За долгие годы автомобиль был изъеден ржавчиной, поэтому его восстановление в надлежащий вид потребует больших затрат и времени.

Несмотря на трудности, команда Давиде справится с задачей, и однажды автомобиль снова выйдет на дорогу. Многие детали не подлежат восстановлению и требуют полной замены, причем большинство из них должны быть доставлены из Германии. Команда, стоящая за проектом, не ищет легких путей, и осуществляет реставрацию двигателя с использованием оригинальных деталей, приобретенных непосредственно у BMW. Считается, что это один из всего лишь 2 999 экземпляров 3.0 CSi, выпущенных в 1972 году.

В те времена его рядный шестицилиндровый двигатель выдавал 200 л.с. Синий салон также находится в очень плачевном состоянии и должен быть полностью заменен, так как во время простоя автомобиля, влага испортила обивку и отделку. Команду, работающую над возрождением 3.0 CSi, не пугает предстоящий объемом работ и огромные затраты.