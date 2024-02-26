Обновленный кроссовер Haval Jolion: чем он лучше конкурентов

Китайский Haval Jolion, который в прошлом году стал самым продаваемым кроссовером в нашей стране, пережил обновление. Между тем, конкуренция в этом сегменте обостряется, и у "Джолиона" появляются серьезные соперники.

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Ставка на комфорт

Компания Haval представила в России обновленный компактный кроссовер Haval Jolion, который в ближайшее время поступит в продажу. Внешний вид автомобиля отличают черная решетка радиатора, черные задний спойлер и рейлинги. Появился практичный внедорожный пакет, выполненный в черном цвете: пластиковые накладки на порогах и колесных арках.

Кроме того, теперь во всех комплектациях "Джолиона" имеются регулировка рулевой колонки по вылету и высоте, задние датчики парковки и система мониторинга давления в шинах. С комплектации Elite для покупателей доступны телематические сервисы Haval Connection и приложение My Haval. Адаптируясь к российским климатическим условиям, приложение получило новую функцию - электроподогрев лобового стекла.

Как отмечает руководитель пресс-службы ГК "Expocar" Александр Ковалев, обновление Haval Jolion добавило ему несколько новых опций и освежило его дизайн. Этого вполне хватит для поддержания уровня клиентского спроса. Тем не менее, конкуренция на рынке компактных кроссоверов постоянно растет за счет марок Omoda, Chery, Changan и Geely чьи модели вполне могут навязать борьбу "Джолиону".

"Преимущества Haval Jolion перед конкурентами - широкий ценовой диапазон и возможность получения государственной поддержки при покупке начальной комплектации этого кроссовера за кредитные средства. Минус в сравнении с конкурентами - недостаток "теплых опций" в начальных комплектациях", - комментирует Александр Ковалев.

Локализация в действии

Под капотом Haval Jolion по-прежнему установлен 1,5-литровый бензиновый турбированный двигатель, мощность которого для переднеприводной версии составляет 143 л.с., а для полноприводной - 150 л.с. Модель предлагается с двумя типами трансмиссий: 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач 7DCT с двойным сцеплением мокрого типа или 6-ступенчатой механической коробкой передач.

Новинка будет доступна в четырех комплектациях - Comfort, Elite, Premium, Tech Plus - по цене от 2 млн 299 тыс. рублей до 2 млн 799 тыс. рублей. Таким образом, с обновлением Haval Jolion подорожал на 30-50 тыс. рублей в зависимости от уровня оснащения, однако благодаря локальному производству модель остается наиболее доступной среди "одноклассников".

По мнению директора локации "Внуково ГК АвтоСпецЦентр" Кирилла Герасимова, на конкурентоспособность модели незначительное повышение цены никак не скажется, поскольку Haval Jolion уже себя зарекомендовал на российском рынке. Традиционно клиенты выбирают автомобили на автоматической коробке и отдают предпочтение полному приводу.

В свою очередь, Александр Ковалев предполагает, что самой популярной, за счет удачного сочетания цены и оснащения, окажется комплектация Elite с передним приводом и роботизированной коробкой передач. Вариант с МКП будет выбирать сравнительно небольшая группа автолюбителей, а также покупатели, желающие принять участие в государственной программе льготного кредитования.