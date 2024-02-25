В РФ началось производство корейских автомобилей под брендом Solaris

Петербургский завод Hyundai начал осуществлять сборку машин Hyundai и Kia под брендом Solaris.

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Под маркой Solaris будут выпускаться четыре новые модели: HS, HC, KRS и KRX. Реализацию автомобилей будет осуществлять ООО «АГР».

Новая Solaris HS – это известная всем модель Hyundai Solaris. Она не имеет отличий от прежней версии, обладает идентичным дизайном, размерами, техническими характеристиками. Solaris HS будет комплектоваться двумя видами силовых агрегатов, это 1,4-литровый мотор мощностью 100 л.с. и 1,6-литровый двигатель мощностью 123 л.с. Трансмиссия механическая 6-ступенчатая, либо автоматическая.

Купить Solaris HS можно будет в нескольких комплектациях: Comfort, Active Plus, Elegance, Sportline.

Кроссовер Solaris HC — это автомобиль, ранее выпускавшийся под названием Hyundai Creta. Solaris HC унаследовал от Creta силовые агрегаты, автомобиль будет оснащаться моторами объемом 1,6 л. и 2,0 л., габариты и технические характеристики идентичны предшественнику. Трансмиссия 6-ступенчатая механическая или автоматическая. Solaris HC будет выпускаться в комплектациях: Lifestyle, Family и Classic, N-Line.

Solaris KRS, это ранее выпускаемая модель Kia Rio, а Solaris KRX, это Kia Rio X. Кроме смены названия автомобили не получили никаких изменений. Обе версии комплектуются 1,6-литровым силовым агрегатом мощностью 123 лошадиных силы. Трансмиссия автоматическая шестиступенчатая.

Solaris KRS будет предложен в комплектациях: Comfort, Classic и Prestige. Модель Solaris KRX будет доступна в вариантах Luxe, Premium, Comfort, Prestige и Style.