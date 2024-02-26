Автоэксперт объяснил, почему почему опасно оставлять машину под снегом

Директор по сервису Sinomach Automobile Евгений Дижечко объяснил, почему опасно оставлять машину на долгое время под снегом.

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По его словам, тяжелый снежный покров может повредить лакокрасочное покрытие. Также необходимо помнить о возможности попадания снега и воды в тормозную систему, это может привести к коррозии и ухудшению тормозных характеристик.

Кроме того, Дижечко добавляет, что не стоит забывать и о двигателе, так как образующийся конденсат в баке может вызвать проблемы с запуском мотора.

И это еще не все. Специалист напоминает "Известиям", что скрытая под снегом машина - легкая добыча для угонщиков.