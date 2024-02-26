Автоэксперт объяснил, почему почему опасно оставлять машину под снегом
Директор по сервису Sinomach Automobile Евгений Дижечко объяснил, почему опасно оставлять машину на долгое время под снегом.
По его словам, тяжелый снежный покров может повредить лакокрасочное покрытие. Также необходимо помнить о возможности попадания снега и воды в тормозную систему, это может привести к коррозии и ухудшению тормозных характеристик.
Кроме того, Дижечко добавляет, что не стоит забывать и о двигателе, так как образующийся конденсат в баке может вызвать проблемы с запуском мотора.
И это еще не все. Специалист напоминает "Известиям", что скрытая под снегом машина - легкая добыча для угонщиков.
Ранее эксперт Максим Рязанов рассказал "РГ" о том, почему зимой категорически нельзя ставить машину на "ручник". А сервисмен Житнухин нашел у китайских машин минусы, которые проявляются зимой.