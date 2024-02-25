Стал известен ответ о важности антифриза в автомобиле

Система охлаждения двигателя в автомобиле играет ключевую роль, и ее нормальная работа зависит от уровня антифриза в расширительном бачке под капотом. Но по мере эксплуатации машины этот уровень может снижаться по разным причинам.

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Понижение уровня антифриза может быть вызвано естественными факторами, такими как испарение или утечка, а также из-за технических неисправностей, например, деформации шлангов или неисправности клапанов регулировки давления. Если уровень антифриза стал ниже нормы, водителям рекомендуется незамедлительно выявить причину утечки и восстановить его объем, чтобы избежать серьезных поломок двигателя.

Недостаточный уровень антифриза может привести к снижению давления и температуры охлаждающей жидкости, что может вызвать паровые пробки и повреждение головки блока цилиндров. Кроме того, недостаток антифриза может вызвать перегрев двигателя и образование воздушных пробок в системе, что в конечном итоге может привести к тому, что автомобиль придется доставлять на эвакуаторе.