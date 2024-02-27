Концепция водородного автомобиля от BMW

Нет ничего удивительного в том, что BMW хеджирует свои ставки. После самых крупных инвестиций в новую архитектуру - NCAR - баварцы также продвигают платформу CLAR, которая принесет прибыль уже в конце этого 2024 года. Но, в то же время BMW делает смелые шаги навстречу разработки водородных автомобилей, работающие на топливных элементах, позиционируя, как опору устойчивой мобильности.

© rubmw.ru

Что такое водородные автомобили? Автомобили на водородных топливных элементах работают за счет преобразования газообразного водорода в электричество, которое затем питает двигатель автомобиля. В отличие от обычных автомобилей, выбрасывающих CO2, единственным побочным продуктом этого процесса является вода, что делает автомобили на топливных элементах привлекательным вариантом для снижения вредных выбросов.

Интерес BMW к водородной технологии обусловлен тем, что она обещает объединить лучшие качества EV - такие как нулевой уровень выбросов и высокая эффективность - со скоростью и дальностью заправки, более схожими с традиционными бензиновыми и дизельными автомобилями. Что представляет собой водородный BMW iX5? BMW iX5 Hydrogen — это тестовый автомобиль в рамках глобального эксперимента, который используется для сбора данных и отзывов от потенциальных клиентов.

Впервые о нем стало известно в 2021 году. BMW включила в свой новый автомобиль BMW iX5 Hydrogen многие из тех же технологических достижений, что и в недавних iX3 и iX. В частности, в нем используется технология электродвигателя eDrive пятого поколения от BMW. • Мощность 401 л.с. (295 кВт) • Крутящий момент 710 Нм • 0-100 км/ч за 6 секунд • Запас хода 500 км • Время заправки 3-4 минуты

BMW iX5 Hydrogen оснащен двумя углепластиковыми водородными баками, в которых может храниться до 6 килограммов сжатого водорода, способного выдержать давление в 700 бар. Баки расположены в форме буквы "Т" в полу автомобиля. Хотя сами топливные элементы производятся компанией Toyota, стек топливных элементов и программный слой спроектированы и разработаны в Мюнхене.

Мощность iX5 Hydrogen составляет 401 л.с. (295 кВт), причем 170 л.с. (125 кВт) обеспечиваются топливными элементами, а остальные - электромотором. Время разгона 0-100 км/ч составляет около 6 секунд. Максимальная скорость составляет 185 км/ч. Запас хода по циклу WLTP достигает 500 километров, а заправка производится за 3-4 минуты. Водородная стратегия BMW Будущая стратегия BMW основана на разработке масштабируемой и эффективной системы водородных топливных элементов (FCEV). Поэтому неудивительно, что водородный iX5 - лишь первый шаг в реализации этой стратегии.

Их подход включает в себя инвестирование в основные технологии, которые повышают производительность, долговечность и безопасность водородных автомобилей, и, скорее всего, мы увидим еще один водородный BMW в течение следующих 3 лет. Одним из убедительных аргументов BMW в пользу водорода является материальная эффективность FCEV по сравнению с их аналогами BEV. BMW утверждает, что для FCEV требуется на 100 кг меньше сырья, чем для BEV, и на 90 % меньше таких критических материалов, как кобальт, никель и литий - конечных ресурсов, добыча которых затруднена и вредна для окружающей среды. Это не только облегчает производство, но и может значительно снизить стоимость новых энергетических автомобилей.

Водородный тестовый парк BMW iX5 Опытный парк iX5 уже прошел испытания в самых сложных условиях планеты, продемонстрировав надежность FCEV. В условиях экстремальных температур, когда EV могут страдать от снижения дальности хода и функциональности из-за необходимости поддерживать рабочую температуру, FCEV, такие автомобили, как iX5, демонстрируют превосходные характеристики. Это важнейшее преимущество, указывающее на то, что FCEV меньше страдают от требований климат-контроля как в жарких, так и в холодных условиях.

Электромобили с аккумуляторными батареями более чувствительны к перепадам температур, в первую очередь, холодная погода влияет на дальность хода этих машин. Экологические и экономические последствия Экологические преимущества водорода выходят за рамки нулевых выбросов в атмосферу.

В отличие от автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, которые страдают от тепловой неэффективности (потери до 93 %) водородные автомобили обещают более эффективное использование энергии. Хотя водородный автомобиль может стоить дороже, чем EV, получающий энергию из невозобновляемых источников, ожидается, что в долгосрочной перспективе он будет дешевле, чем автомобиль с ДВС. В прошлом году, во время тестирования прототипа iX5 в Антверпене, стоимость килограмма H2 составляла 18 евро. Для полного запаса хода в 500 км по циклу WLTP заправка 6-килограммового бака обошлась BMW в 104 евро.

Несмотря на многообещающие перспективы, BMW в прошлом признала, что водородная технология все еще находится в зачаточном состоянии, особенно по сравнению со зрелыми ДВС и развивающимися EV-технологиями. Однако эта начальная стадия полна потенциала для развития. Конечно, в принятии FCEV сыграет не последнюю роль инфраструктура.