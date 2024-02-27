Концепция водородного автомобиля от BMW
Нет ничего удивительного в том, что BMW хеджирует свои ставки. После самых крупных инвестиций в новую архитектуру - NCAR - баварцы также продвигают платформу CLAR, которая принесет прибыль уже в конце этого 2024 года. Но, в то же время BMW делает смелые шаги навстречу разработки водородных автомобилей, работающие на топливных элементах, позиционируя, как опору устойчивой мобильности.
Что такое водородные автомобили? Автомобили на водородных топливных элементах работают за счет преобразования газообразного водорода в электричество, которое затем питает двигатель автомобиля. В отличие от обычных автомобилей, выбрасывающих CO2, единственным побочным продуктом этого процесса является вода, что делает автомобили на топливных элементах привлекательным вариантом для снижения вредных выбросов.
Интерес BMW к водородной технологии обусловлен тем, что она обещает объединить лучшие качества EV - такие как нулевой уровень выбросов и высокая эффективность - со скоростью и дальностью заправки, более схожими с традиционными бензиновыми и дизельными автомобилями. Что представляет собой водородный BMW iX5? BMW iX5 Hydrogen — это тестовый автомобиль в рамках глобального эксперимента, который используется для сбора данных и отзывов от потенциальных клиентов.
Впервые о нем стало известно в 2021 году. BMW включила в свой новый автомобиль BMW iX5 Hydrogen многие из тех же технологических достижений, что и в недавних iX3 и iX. В частности, в нем используется технология электродвигателя eDrive пятого поколения от BMW. • Мощность 401 л.с. (295 кВт) • Крутящий момент 710 Нм • 0-100 км/ч за 6 секунд • Запас хода 500 км • Время заправки 3-4 минуты
BMW iX5 Hydrogen оснащен двумя углепластиковыми водородными баками, в которых может храниться до 6 килограммов сжатого водорода, способного выдержать давление в 700 бар. Баки расположены в форме буквы "Т" в полу автомобиля. Хотя сами топливные элементы производятся компанией Toyota, стек топливных элементов и программный слой спроектированы и разработаны в Мюнхене.
Мощность iX5 Hydrogen составляет 401 л.с. (295 кВт), причем 170 л.с. (125 кВт) обеспечиваются топливными элементами, а остальные - электромотором. Время разгона 0-100 км/ч составляет около 6 секунд. Максимальная скорость составляет 185 км/ч. Запас хода по циклу WLTP достигает 500 километров, а заправка производится за 3-4 минуты. Водородная стратегия BMW Будущая стратегия BMW основана на разработке масштабируемой и эффективной системы водородных топливных элементов (FCEV). Поэтому неудивительно, что водородный iX5 - лишь первый шаг в реализации этой стратегии.
Их подход включает в себя инвестирование в основные технологии, которые повышают производительность, долговечность и безопасность водородных автомобилей, и, скорее всего, мы увидим еще один водородный BMW в течение следующих 3 лет. Одним из убедительных аргументов BMW в пользу водорода является материальная эффективность FCEV по сравнению с их аналогами BEV. BMW утверждает, что для FCEV требуется на 100 кг меньше сырья, чем для BEV, и на 90 % меньше таких критических материалов, как кобальт, никель и литий - конечных ресурсов, добыча которых затруднена и вредна для окружающей среды. Это не только облегчает производство, но и может значительно снизить стоимость новых энергетических автомобилей.
Водородный тестовый парк BMW iX5 Опытный парк iX5 уже прошел испытания в самых сложных условиях планеты, продемонстрировав надежность FCEV. В условиях экстремальных температур, когда EV могут страдать от снижения дальности хода и функциональности из-за необходимости поддерживать рабочую температуру, FCEV, такие автомобили, как iX5, демонстрируют превосходные характеристики. Это важнейшее преимущество, указывающее на то, что FCEV меньше страдают от требований климат-контроля как в жарких, так и в холодных условиях.
Электромобили с аккумуляторными батареями более чувствительны к перепадам температур, в первую очередь, холодная погода влияет на дальность хода этих машин. Экологические и экономические последствия Экологические преимущества водорода выходят за рамки нулевых выбросов в атмосферу.
В отличие от автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, которые страдают от тепловой неэффективности (потери до 93 %) водородные автомобили обещают более эффективное использование энергии. Хотя водородный автомобиль может стоить дороже, чем EV, получающий энергию из невозобновляемых источников, ожидается, что в долгосрочной перспективе он будет дешевле, чем автомобиль с ДВС. В прошлом году, во время тестирования прототипа iX5 в Антверпене, стоимость килограмма H2 составляла 18 евро. Для полного запаса хода в 500 км по циклу WLTP заправка 6-килограммового бака обошлась BMW в 104 евро.
Несмотря на многообещающие перспективы, BMW в прошлом признала, что водородная технология все еще находится в зачаточном состоянии, особенно по сравнению со зрелыми ДВС и развивающимися EV-технологиями. Однако эта начальная стадия полна потенциала для развития. Конечно, в принятии FCEV сыграет не последнюю роль инфраструктура.
В настоящее время существует лишь ограниченное количество водородных заправочных станций (81 станция в Америке), что может затруднить поездки на большие расстояния. BMW признает, что внедрение автомобилей с водородным двигателем зависит от других отраслей, таких как коммерческий транспорт, междугородние автобусы, тяжелые грузовики, авиация и морское судоходство, которые могут получить больше преимуществ от FCEV, чем от BEV, из-за их большой дальности хода и быстрого времени заправки.