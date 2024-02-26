Продажи китайских автомобилей с пробегом выросли на 76% в 2023 году в России

В "Авито Авто" проанализировали динамику продаж китайских автомобилей с пробегом в 2023 году. Как рассказали эксперты "Российской газете", продажи таких машин на рынке выросли на 76% по сравнению с прошлым годом. Средняя цена подержанных моделей из Поднебесной в 2023 года составила 1 650 000 рублей.

Согласно данным "Авито Авто", лидерами среди брендов из Китая стали (в порядке убывания доли продаж): Geely (26%), Chery (24%), Lifan (12%), Changan (9,5%) и Haval (8,6%).

"Китайские производители предложили водителям комфорт, дизайн и современные технические решения, поэтому авто из Поднебесной вполне заслуженно пользуются вниманием автолюбителей в России. Так, если в 2022 году доля продаж таких автомобилей с пробегом составляла 2%, то по итогам 2023 года эта цифра поднялась до 3,2%", - отмечает Кирилл Вотяков, управляющий директор "Авито Авто".

Самые востребованные китайские автомобили с пробегом

Рейтинг самых продаваемых на российском рынке автомобилей с пробегом из Поднебесной возглавляет Geely Monjaro (доля продаж от всех китайских авто с пробегом - 7%), средняя цена на который составила 3 700 000 рублей.

Вторую строчку заняла Chery Tiggo (T11) (5%) со средней ценой 370 000 рублей.

На третьем месте - Lifan Solano (4%), средняя цена которой составляет 280 000 рублей, на четвертом - Lifan X60 (3,5%) со средней ценой 590 000 рублей.

Пятое место в рейтинге занимает Geely Coolray (3,4%), средняя цена - 2 030 000 рублей.