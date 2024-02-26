Эксперт рассказал, как сэкономить время при выборе автомобиля с пробегом

Приобретение машины - значимое событие в жизни каждого автолюбителя. А спокойная, продуманная покупка позволит избежать сожалений в дальнейшем, а также сэкономить время и деньги. Константин Болдырев, старший менеджер по развитию бизнеса "Автотеки" (проект "Авито Авто"), поделился с "Российской газетой" простыми советами, которые помогут сократить время при выборе личного транспорта с пробегом и сделать всё правильно.

Выстройте стратегию

Нет более затратного по времени занятия, чем "пойти посмотреть, что есть", потому что тяжело найти то, чего не знаешь.

Прежде всего, необходимо определиться с классом и задачами желаемого автомобиля, сформировать примерный бюджет. Важно учесть сопутствующие расходы. Оцените сумму на ежемесячное обслуживание, страховку, расход бензина, запчасти, возможный ремонт и ТО. Средние затраты на обслуживание можно узнать у обладателей таких же машин. Также подумайте, будете ли торговаться и просить скидку (и не забудьте запастись аргументами).

Грамотно выстроенная стратегия поможет и четко обозначить свои потребности, и оперативно определиться с подходящими вариантами в заданных рамках. Спокойная и рациональная покупка вам обеспечена.

Проведите анализ с учетом бюджета

Когда вы предварительно определились с автомобилем мечты и его стоимостью, проанализируйте машины интересующего класса, учитывая ограничения вашего бюджета. Так вы поймете, на какую модель, какой пробег и год выпуска можете рассчитывать.

В среднем машина дешевеет на 10% в год. В течение первых трех лет, как правило, автомобиль не успевает подвергнуться серьезному износу, поэтому купить трехлетнюю модель удастся гораздо дешевле и без потери качества. Изучение рынка поможет оценить и собственный автомобиль, который можно использовать для трейд-ин. Проведенный анализ позволит объективно оценивать ситуацию на рынке и вести предметную (и, что важно, не растянутую по времени) дискуссию с продавцом.

Совершите предварительный звонок

Независимо от того, планируете ли вы заключать договор с дилером или частным продавцом, потратьте пять минут на короткий разговор ради экономии часов на поездку впустую.

Небольшая беседа с общими вопросами поможет вам определить, заслуживает ли собеседник дальнейшей встречи и более предметного разговора. Звонок необходим в том числе для актуализации информации: очень часто на месте выясняется, что нужной машины нет, а может и есть, но цена выросла, а может и осталась прежней, но пробег в действительности не тот и так далее.

Рассматривайте сразу несколько вариантов

Если вы нашли продавца с нужной моделью и по хорошей цене, не спешите мчаться к нему. Свяжитесь сразу с несколькими, сравните предложения от разных продавцов, обсудите скидки, возможности рассрочки, страховки и дополнительных услуг. Если вы в итоге все равно остановитесь на первом варианте, у вас на руках будут козыри для переговоров.

Грамотно выбирайте дату покупки