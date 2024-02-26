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Эксперт "ЗР" назвал машины с "автоматом", которые не стоит покупать

Доля автомобилей с классическим "автоматом" на российском рынке в последние десятилетия значительно выросла, поэтому неудивительно, что и на рынке "бэушек" есть много двухпедальных вариантов.

Эксперт назвал машины с «автоматом», которые не стоит покупать
© Российская газета

Эксперт журнала "За рулём" рассказал, какие гидротрансформаторы не стоит выбирать. Не рекомендуется покупать возрастные "бюджетники" с коробкой передач DP0 в номенклатуре Renault и AL4 на Citroen и Peugeot.

В 2009 году её подвергли модернизации, но ресурс всё равно остался в пределах 250 тысяч км, чего для простой четырёхступенчатой АКПП мало, считает эксперт.

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На Chevrolet Cruze, Aveo, Cobalt и некоторые модели Opel устанавливалась автоматическая коробка GM 6Т30/40, который при неплохом ресурсе страдает от частых поломок.

Ранее "РГ" рассказывала, как выбрать на вторичном рынке Hyundai Solaris за 500 тысяч рублей.

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