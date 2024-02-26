Эксперт назвал лучшие модели с "автоматом" за 500 тысяч рублей

Эксперт журнала "За рулем" составил подборку моделей с автоматической коробкой передач, на которые можно обратить внимание, если бюджет ограничен 500 000 рублей.

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Одно из главных правил: возраст - не главное, так как машины помоложе, но с большим пробегом могли служить в такси со всеми вытекающими. Также вместо цифр на одометре, которые, к слову, не так уж и сложно скрутить, лучше оценивать состояние кузова.

Один из предлагаемых вариантов - Hyundai Solaris первого поколения. Предпочтительнее версии с мотором 1,4 литра. Как и авто с двигателем 1,6 литра агрегатируется четырёхступенчатым автоматом A4CF1.

"Спокойно выдерживает 250 тысяч км", - говорит эксперт.

Nissan Almera Classic, выпускавшаяся до 2013 года, со 107-сильным двигателем и автоматической коробкой RE4F03A, ставшей прообразом для автомата отечественной Lada Granta. Менее чем за 200 тысяч км коробку "убить" крайне сложно, но это реально, если совсем забыть о замене масла.

Ford Focus второй генерации рекомендуется покупать со старым 100-сильным 1.6 Zetec в паре с автоматом 4F27E. Этот дуэт характеризуют как "исключительно живучий с коллективным ресурсом 300 тысяч км".

Средний ресурс до 200 тысяч км у шестиступенчатого гидроавтомата AQ160/AQ260 (он же 09G), который предлагался на Volkswagen Polo с мотором 1,6 литра. Аналогичная связка была доступна на Skoda Rapid.