Стало известно, сколько будет стоить "короткий" полис ОСАГО для разных автовладельцев

Страховщики рассчитали, сколько будет стоить "короткий" полис ОСАГО. Напомним, 2 марта в силу вступает закон о новом типе таких полисов. С этой даты автогражданку можно оформить на срок от 1 дня до 3 месяцев. Эксперты Страхового Дома ВСК посчитали, в какую сумму может обойтись такой полис для среднестатистического россиянина.

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Во-первых, для чего это нужно. Краткосрочное ОСАГО - инструмент, который может быть востребован среди автовладельцев, редко использующих свои машины. Например, только в дачный сезон, также в случае если владелец планирует продать авто в ближайшие несколько месяцев. Покрытие по таким полисам будет полностью идентично стандартной страховке, при этом стоимость будет снижена за счет понижающего коэффициента, который каждый страховщик устанавливает самостоятельно исходя из оценки степени страхового риска и собственной статистики.

Согласно расчетам компании, если автомобилист в возрасте 40 лет с понижающим коэффициентом за безаварийную езду (КБМ) и значительным стажем вождения (20 лет) решит оформить полис на 12 месяцев для автомобиля Lada Granta 2023 года выпуска, он обойдется ему в 5724,71 рублей. Страховка на 10 дней - 1030,44 рублей (понижающий коэффициент составит 0,18).

Если автомобилист в возрасте 25 лет с понижающим КБМ, но небольшим стажем вождения (3 года) решит оформить полис на 12 месяцев для такого же автомобиля, он обойдется ему в 13 497,49рубля. Страховка на 10 дней - 2969,44 рублей (понижающий коэффициент составит 0,22).

Похожий расчет стоимости ОСАГО будет и для владельцев бюджетных китайских иномарок. Для опытного владельца кроссовера Livan X3 Pro стоимость полиса на год составит 6 245,14 рублей, на 10 дней - 1124,12 рублей. Для владельца такого же кроссовера, но с небольшим стажем стоимость полиса на год составит 14 724,54 рублей, на 10 дней - 2944,9 рублей.

- Краткосрочное ОСАГО может пригодиться для разных жизненных ситуаций - например для постановки на учет. Данное нововведение позволит увеличить проникновение автогражданки

- сегодня доля автомобилистов без страховки составляет 7,9%. И отчасти это связано именно с отсутствием необходимости оформления договора на год. При этом, автовладельцам важно помнить несколько нюансов. Прежде всего, что такой полис может вступать в силу только на третий день с момента покупки - это необходимо, чтоб исключить риск страхового мошенничества, когда страховку оформляют сразу после ДТП. Понижающий коэффициент может быть дифференцированным и будет зависеть от срока действия такого договора и вероятности наступления страхового случая - как правило, чем он больше, тем выше значение коэффициента, - отмечает руководитель центра управления страховым портфелем по ОСАГО компании Татьяна Кудрявцева.

Свои расчеты дали и другие страховщики. Так, по данным компании "Согласие", для 35-летнего автовладельца из Москвы с безаварийным стажем вождения 10 лет стоимость полиса ОСАГО со сроком действия 3 месяца составит 3225,51 руб. На 2 месяца - 2580,41 руб. Расчеты произведены для транспортного средства мощностью 130 л.с.

По данным компании"АльфаСтрахование", мужчине 30 лет со стажем 2 года для новой Lada Vesta с мощностью 105 л.с. в Москве придется заплатить 6093,58 рублей за полис на 1 день.

За такой же полис на 1 день мужчине 30 лет со стажем 10 лет за автомобиль Opel Astra (более 10 лет) с мощностью 148 л.с. в Москве придется заплатить 4075,08 рублей.