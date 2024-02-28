Краткий обзор нового кроссовера DFSK ix5

Недавно список кросс-купе, которые можно официально приобрести в российских дилерских центрах, пополнился еще одной моделью. Более того, собирать эту модель тоже будут в России. А раз так, то сейчас, на старте ее продаж, самое время познакомиться с новинкой – DFSK ix5.

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Кросс-купе постепенно становятся обязательной частью кроссоверной линейки почти каждого бренда. Причина этого понятна: в сравнении с классическими кроссоверами с кузовами типа универсал покупательская аудитория таких машин на несколько лет моложе – то есть, это способ привлечь больше новых клиентов. Так что среди восьми обещанных российских новинок от компании Dongfeng просто не могло не оказаться хотя бы одного инструмента заигрывания с местной публикой.

Похожий на Аркану и Хавейл

По своим габаритам (4685 x 1865 x 1645 мм) новинка, построенная на базе семиместного Dongfeng 580, очень похожа на безвременно ушедшую от нас Renault Arkana, но ближе всего она именно к Haval F7x: кузов ix5 всего на 6 мм короче, на 21 мм уже и на 15 мм ниже. Зато колесная база DFSK ix5 длинней на целых 65 мм, и вот эта разница уже может серьезно сказаться на потребительских качествах: чем больше колёсная база, тем выше траекторная устойчивость автомобиля, тем меньше ее склонность к продольной раскачке и тем большее пространство проектировщики могут выделить для пассажиров второго ряда. И последнее намекает на то, что иногда необязательно жертвовать практичностью ради имиджа.

Колеса.ру

Помимо сходных габаритов, Haval F7x и DFSK ix5 оказались достаточно похожими и внешне. Более того, Haval F7x и DFSK ix5 – ровесники, обе модели появились в 2018 году. Только мировая премьера Haval F7x состоялась на Московском международном автосалоне, а ix5 под именем Fengguang ix5 был впервые показан на автомобильном шоу в Пекине. И тут, как и в случае со старшим ix7, вновь встает вопрос о правильном именовании новинки.

Разбираемся с именами

На облицовке радиатора автомобиля, который был показан журналистам, как и в случае старшего брата, семиместного DFSK ix7, красовалась не эмблема Dongfeng, а стилизованная буква S не представленной в России марки Sokon. А на двери багажного отсека имеется логотип Fengon, в который трансформировалось китайское название Fengguang для представления в Европе. Вообще, у этой модели много имен: в Марокко она продается как DFSK Glory ix5, в Испании – как DFSK F5, а в Иране – как Bahman Dignity. При этом бренд Sokon принадлежит китайскому концерну Seres Group, а разработаны эти модели как раз СП Dongfeng Motors с маркой Sokon, получившим название DFSK… Но все автомобили DFSK будут продаваться в салонах Dongfeng, и именно это название марки получило в России определенную известность. И вот как во всем этом разобраться несчастному покупателю?

Больше хрома – больше пафоса

Но давайте продолжим разговор про внешний дизайн ix5. На самом деле в нем явно прослеживается желание совместить общий энергичный образ с консервативной составляющей. В частности, простой принцип «больше хрома – больше пафоса» тоже никто не отменял. С одной стороны, светотехника полностью диодная, а задние фонари модно соединены светящейся полоской. А с другой, ручки на дверях автомобиля абсолютно классические, под естественный хват, а не выдвигающиеся при снятии автомобиля с охраны и разблокировке замков.

Но главным достоинством нового купе-кроссовера в компании видят сочетание купеобразного силуэта на крупных 18-дюймовых дисках с просторным салоном. И в этом салоне мы тоже увидим попытку найти баланс между модными трендами и традиционными решениями.

Колеса.ру

Мода и традиция

Во-первых, цветовая гамма оформления салона состоит из нескольких оттенков черного, черного и черного. Черная (или темно-серая) искусственная кожа обшивки сидений, такая же кожа на панелях дверей… Оживляет картину только белая прострочка и название бренда, вышитое в верхней части спинок сидений первого ряда. Какого бренда? Да вот опять Fengon… Ах да, в передней панели, кроме деталей из мягкого черного пластика, есть еще пластмассовые детали «под карбон», и вместе с D-образным мультирулем со срезанным нижним сегментом и развитыми эргономическими наплывами они привносят в интерьер некую нотку спортивности. В свою очередь рояльный лак на центральной консоли отвечает за старомодную вычурность, 10,2-дюймовый тачскрин головного медиаустройства и сенсорная панель управления климатом – за соответствие современным тенденциям, приборка с классическими циферблатами и вполне физическими стрелками – за традиционность, а панорамная крыша с люком – за поступление внутрь света и «воздуха», без которых черный салон мог бы показаться слишком мрачным.

Что касается общей эргономики, то знакомство с автомобилем получилось исключительно кратким. В автомобиле даже не было ключа, из-за чего нельзя было банально включить зажигание и проверить диапазон регулировки водительского сидения. Но профиль сидений показался мне достаточно удобным, хотя подушка была расположена низковато. Отсутствие ключа, впрочем, не помешало оценить механическую регулировку рулевой колонки по углу и вылету, пусть и не в самых больших пределах. А спинка водительского сиденья снабжена электрорегулировкой поясничного подпора, причем как по высоте, так и по выраженности.

Традиционалистам понравится достаточное количество физических органов управления отдельными функциями: отдельные клавиши отвечают за отключение ESP и включение ассистента спуска по склону, за переключение режимов движения и включение парктроников. Более того, конструкторы предусмотрели даже физическую клавишу Back в левом блоке мультируля, а это иногда важно – например, можно одним нажатием вернуться из меню настроек на центральном дисплее на экран с навигационной картой.

На втором ряду действительно достаточно просторно. Посадка удобная, и потолок не давит на голову. Правда, обитателям второго ряда досталось не слишком много жизненных благ: в их распоряжении откидной подлокотник с подстаканниками, 12-вольтовая розетка и слот USB для подключения гаджетов. Управлять режимом работ однозонной климатической установки они, конечно, не могут – только менять направление потоков дующего из дефлекторов воздуха. Вполне объемистым показался мне и багажник. Увы, производитель не привел конкретных цифр, но навскидку под закрывающую багажный отсек шторку поместится по меньшей мере 400 литров поклажи.

Немного японский мотор и бельгийский вариатор

Ходовая часть и силовая установка DFSK ix5 вполне типичны для кроссоверов этого класса. Под капотом – поперечно расположенный 1,5-литровый турбомотор SFG15TA, выдающий 137 лошадиных сил и 220 Нм крутящего момента. К слову, этот же мотор на автомобилях, которые в прошлом году завозили в Россию в рамках параллельного импорта под маркой Fengon, был сертифицирован как 150-сильный. Этот двигатель, ведущий свою родословную от агрегатов Mitsubishi, оснащен цепным приводом ГРМ. Правда, все подкапотное пространство, как это сейчас принято, полностью перекрыто пластмассовым щитком, в котором есть только лючки для доступа к бачку тормозной системы и аккумулятору.

Колеса.ру

В паре с 1,5-литровым мотором работает вариатор Punch Powertrain. Эта коробка разработана бельгийской компанией Punch в сотрудничестве с ZF. В отличие от вариаторов Jatco и Aisin, она не имеет гидротрансформатора, зато снабжена блоком фрикционов. На сегодняшний день такие вариаторы используют более 20 китайских марок, они производятся в количестве, превышающем миллион штук ежегодно, и считаются вполне надежными – естественно, при условии регулярной замены трансмиссионной жидкости.

Вариатор обеспечивает три режима движения: стандартный, спортивный и зимний. Конструкцию подвески тоже можно назвать типичной для кроссоверов такого размера и этой ценовой категории: спереди – стойки МакФерсон, сзади – многорычажная подвеска. Увы, компания не приводит динамических характеристик и цифр расхода горючего, а просто называет 1,5-литровый двигатель «экономичным». Впрочем, вряд ли автомобиль со снаряженной массой в 1570 кг и 137-сильным мотором сможет показать что-то выдающееся в плане динамики разгона.

Колеса.ру

Конкурировать будет непросто

На сегодняшний день «Моторинвест» предлагает для ix5 единственную «среднюю» комплектацию Premium c 1,5-литровым мотором, в оснащение которой входит обычный круиз-контроль, стандартный набор электронных систем безопасности (ABS, ESP), камера заднего вида с парктрониками, а из относительно оригинального – встроенный видеорегистратор.

Однако в ближайшем будущем нам обещают появление комплектации Luxury, и вот там нас ожидает такой же, как на ix7, двухлитровый турбомотор мощностью 231 л.с. в паре с классическим гидромеханическим автоматом и полный набор электронных ассистентов, включая адаптивный круиз-контроль, систему предупреждения фронтальных столкновений, систему удержания в полосе и так далее. Вот только и стоить такая комплектация будет, скорее всего, тысяч на 500-600 дороже того варианта, который поступит в дилерские центры в самое ближайшее время по цене в 3 миллиона рублей. Тоже немало, но в такой комплектации DFSK ix5 все-таки вписывается в компанию кросс-купе до трех миллионов рублей, а значит, сможет конкурировать с Haval F7x.

Колеса.ру

Правда, это будет непросто: за те же 3 миллиона рублей можно приобрести F7x в средней и вполне сопоставимой по опционному наполнению комплектации Elite, получив сочетание полного привода и 190-сильного двухлитрового мотора. Опять-таки за 3 миллиона можно выбрать и 1,5-литровый полноприводный F7x в комплектации Premium, а цены на базовый переднеприводный вариант начинаются с отметки в 2,45 миллиона рублей.