Юрист напомнил об ответственности водителя за нечитаемый госномер

Водители должны содержать номера чистыми, в том числе во время движения автомобиля. Об этом заявил юрист, адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько, сообщает Авто Mail.ru со ссылкой на портал «За рулем».

По словам эксперта, если водитель очистит номер машины после того, как его остановил инспектор ГИБДД, правонарушение будет считаться случившимся. Согласно КоАП (ч. 1 ст. 12. 2), сумма штрафа составит 500 рублей, добавил специалист.

Он отметил, что проверка читаемости знаков перед выездом – обязанность автомобилиста. По словам эксперта, необходимо обеспечить исправность автомобиля в пути. Как уточнил Радько, она предполагает считываемость номеров.

Если водитель после первого штрафа из-за номера не исправит ситуацию, то инспектор ГИБДД может снова его оштрафовать, заявил эксперт. Такие действия можно будет расценивать как новое правонарушение, добавил Радько.

Также сообщается, что водителя оштрафуют на 5 тыс. рублей, если он оставит грязными номерные знаки при мытье машины. Кроме того, автомобилиста в таком случае могут лишить прав на срок от одного до трех месяцев, подчеркивается в статье.