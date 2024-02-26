Специалисты утверждают, что на некоторые китайские авто сложно найти запчасти

В связи с увеличением продаж китайских автомобилей в России, сложилось мнение, что на них сложно достать запчасти. Одни считают, что это касается всех брендов и моделей, другие – что это относится лишь к редким автомобилям, которые поставляют в нашу страну по схеме параллельного импорта.

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Автосалоны сообщают о том, что ситуация с комплектующими для китайских автомобилей улучшилась за последний год. И она будет стремительно изменяться с каждым днём. Раньше проблема была в том, что китайцы были больше нацелены на продажи машин россиянам, чем на поставку запчастей для них. Они стремились занять освободившуюся нишу на рынке. В настоящее время нехватка комплектующих сохраняется, но она уже не так чувствительна, как была два года назад.

Как утверждают специалисты, детали, которые необходимы для технического обслуживания, поступают регулярно, намного сложнее ситуация с коробками передач, двигателями, которые требуют замены, их приходится приобретать только под заказ.

Также наблюдается динамика нехватки комплектующих по маркам. Если для моделей популярных брендов проблем с ними нет, то для редких или малоизвестных, которые появились на рынке недавно, зачастую нужные детали сложно найти или долго ждать. Это, к примеру, Voyah, Zeekr, Evolute.

Примечательно, что это относится как к машинам, которые продаются в России официально, так и к тем, которые поступают по параллельному импорту. Также и качество деталей может быть различным. Комплектующие для одной и той же модели могут выпускать разные компании. И самая дешёвая продукция нередко некачественная. Поэтому лучше покупать комплектующие средней ценовой категории.