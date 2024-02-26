Юристы рассказали о схемах автоподставщиков и дали несколько советов

Автоподставщики, которые действуют в разных городах России, активно совершенствуют свои методы. Как пишет aif.ru, чаще всего им удается получить от своих жертв небольшие суммы, однако за счет большого числа обманутых «выручка» получается довольно большой. Юристы рассказали, как обманывают водителей и что делать автомобилистам в подобных ситуациях.

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Какими схемами пользуются мошенники?

Одна из наиболее распространенных и старых схем — «сбитый» пешеход. Обычно аферисты выбирают для этого места, где машина движется с небольшой скоростью. В роли «пострадавшего» может выступать кто угодно, а некоторые не гнушаются использовать детей и подростков. После столкновения водителю предлагают на месте выплатить компенсацию, в противном случае угрожают обращением в полицию.

У этой аферы есть разновидность. Как рассказал адвокат Александра Щербинина, придумала ее группа автоподставщиков из Челябинска. Мошенники несколько лет действовали в городе и успели обмануть множество людей. В рамках схемы пострадавший пешеход представляет сотрудником Следственного комитета или ФСБ и заявляет, что от удара у него разбились дорогие часы стоимостью в несколько сотен тысяч рублей. Водителю предъявляют «доказательства» и предлагают «решить все на месте».

Некоторые схемы проворачиваются с участием другого автомобиля. Обычно мошенники уступают водителям дорогу при перестроении в полосе, а когда жертва начинает маневр, подставляются под столкновение. Аналогичный метод часто применяют при выезде со второстепенной дороги на главную.

В некоторых случаях в обмане участвуют сразу несколько человек. Например, пока один за рулем авто «подставляется» под машину жертвы, другой наносит на авто царапины наждачной бумагой или подручными средствами. Иногда за новые повреждения выдают старые, тут же начиная требовать компенсацию.

Иногда аферисты используют другую схему — некоторое время едут за автомобилем, а после начинают сигналить, призывая остановиться. После этого жертве заявляют, что из-под колес его авто вылетел камень, который повредил лобовое стекло. Водителю предлагают «рассчитаться» на месте, угрожая в противном случае обставить все так, словно он покинул место ДТП. При этом в таких случаях лучше сразу задействовать правоохранителей — даже если подобный инцидент имел место, то произошел по независящим от водителя обстоятельствам и без специфических действий с его стороны.

Что делать водителям?

Доказать преступный умысел автоподставщиков довольно сложно, признают юристы. Группировки же полиция выявляет, только когда наберется достаточное количество схожих случаев.

Автоюрист Николай Попов отметил, что любая авария застает водителя врасплох. Этим и пользуются мошенники, которые начинают давить на автомобилиста, вымогая деньги.

«Поэтому главная рекомендация: при любом ДТП не суетиться. Берем паузу, внутри себя соглашаемся с тем, что сегодняшние планы уже нарушены. А потом оформляем документы, звоним в ГИБДД, страховую. Не забываем с разных ракурсов записать фото и видео последствий ДТП с обязательной привязкой к местности», — посоветовал эксперт.