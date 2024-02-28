Перечислены самые надёжные автомобильные бренды

При покупке нового автомобиля надёжность — один из самых важных аспектов для большинства автомобилистов. Согласно исследованию GfK, 79% автомобилистов США назвали надёжность наиболее важным фактором при принятии решения о покупке нового автомобиля. Показатель обогнал безопасность в случае аварии (75%), экономию топлива (69%) и низкие эксплуатационные расходы (63%). Помимо снижения риска оказаться на обочине дороги, надёжная машина может сократить расходы на обслуживание.

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Несколько исследовательских компаний в автомобильной промышленности, например, J.D. Power, Kelley Blue Book и Consumer Reports, ежегодно отслеживают надёжность марок и составляют рейтинг. В ежегодном исследовании Consumer Reports надёжность оценивается путём сбора отчётов автовладельцев о проблемах, с которыми они сталкивались при эксплуатации своих автомобилей, и составления прогнозируемого балла надёжности для каждой марки. Аналогичным образом, JD Power вычисляет количество проблем на 100 автомобилей в качестве показателя для определения надёжности марки.

Lexus

Прогнозируемая оценка надёжности по версии Consumer Reports: 79/100

Оценка JD Power (количество проблем у марки на 100 автомобилей): 133

Подразделение Toyota по производству автомобилей класса люкс выпускает одни из самых надёжных автомобилей на рынке, занимая первые места в списках как Consumer Reports, так и JD Power. Компания Lexus была создана в 1989 году как ответ Toyota на запуск компанией Honda своего люксового подразделения Acura. Lexus выпускает автомобили премиум-класса с футуристическим дизайном. Несмотря на оснащение высокотехнологичными функциями, которые обычно снижают надёжность машин, ультрароскошный седан LS оказался гораздо крепче своих немецких конкурентов. Но даже самые доступные модели Lexus демонстрируют отличное качество сборки и в целом

Toyota

Toyota

Оценка по версии Consumer Reports: 76/100

Оценка JD Power: 168

Toyota уже долгое время производит надёжные и высококачественные автомобили, причём в разных сегментах от седанов и хэтчбеков до пикапов и внедорожников. В 2023 году Toyota снова стала самым продаваемым автопроизводителем в мире. Модели Corolla и Camry хоть и не поражают своими способностями и, может, не оснащены самыми инновационными технологиями, но их пуленепробиваемая репутация надёжности, сложившаяся за многие десятилетия, неоспорима. Ещё одним плюсом этой репутации стала высокая ликвидность автомобилей Toyota при перепродаже.

Mini

Mini

Оценка по версии Consumer Reports: 71/100

Оценка JD Power: 170

Современный Mini Cooper — изысканный хэтчбек, заимствующий некоторые детали у материнского бренда BMW. При этом по надёжности он находится в «тройке» лидеров рейтинга. По данным Consumer Reports, надёжность семейства Mini выше, чем у Honda и Mazda. Однако так было не всегда. За последнее десятилетие надёжность Mini значительно повысилась: бренд переместился из нижней части рейтинга надёжности JD Power в 2014 году (с показателем 185 проблем на 100 машин) на вершину в 2024 году. В 2023 году Mini Cooper также вышел на первое место в сегменте компактных спортивных автомобилей: по мнению JD Power, ни один другой автомобиль в этом сегменте не соответствует даже среднему уровню.

Honda

Honda

Оценка Consumer Reports: 70/100

Оценка JD Power: 205

По прогнозам CR, эта марка занимает четвёртое место по надёжности, но количество проблем на 100 автомобилей, заявленное JD Power ставит марку ниже среднего показателя по отрасли. Тем не менее мало кто будет отрицать, что большинство автомобилей Honda можно считать очень надёжными.

Начав как компания по производству мотоциклов, Honda занялась автомобилями и в 2001 году стала вторым по величине японским автопроизводителем в мире. Как и многие другие японские марки, Honda пользуется репутацией одной из самых надёжных марок. Как и Toyota, Honda придерживается выжидательного подхода к новым технологиям, чтобы не испортить репутацию надёжного автомобиля.

Acura

Acura

Оценка Consumer Reports: 70/100

Оценка JD Power: 211

Примерно на том же месте в рейтинге, что и Honda, находится её люксовый суббренд. Acura стала первым подразделением премиум-класса, запущенным японским автопроизводителем в 1986 году, последовав за Lexus от Toyota. За прошедшие годы модельный ряд Acura расширился и включает в себя множество моделей, от спортивного седана Integra до среднеразмерного внедорожника MDX. Во всех моделях особое внимание уделяется не только роскоши, но и удовольствию водителя. Даже семиместный MDX выпускается в высокопроизводительной версии Type S. Его 3,0-литровый V6 с турбонаддувом развивает 355 л.с.

Subaru

Оценка Consumer Reports: 69/100

Оценка JD Power: 214