Эксперт высказался о едином российско-белорусском полисе ОСАГО

«Нам нужно двигаться к единой страховке, потому что между странами по большому счёту нет границ, множество людей ездят из Москвы, Минска и обратно. Многие живут и работают в столице другого союзного государства. И тарифы должны быть одинаковыми. Сейчас они драматически отличаются. Страховка в Белоруссии стоит в три раза дешевле, при этом обеспечивает покрытие в два с лишним раза лучше, чем в Российской Федерации. Там миллион рублей против 400 тысяч у нас за железо, и миллион за жизнь и здоровье. Почему такая несправедливость - непонятно, с учётом того, что у нас равный экономический уровень, одинаковые цены и взаимосвязанные экономики. И какая тогда эта единая система, если в ней настолько несправедливо тарифообразование осуществляется?»