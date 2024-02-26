В России появился Citroen C5 Aircross с гарантией

Как пишет Autonews, кроссовер появился в наличии у одного из крупных московских дилеров, который наладил поставки из Китая. Автомобиль русифицирован и оборудован зимним пакетом, а также предлагается с гарантией от продавца на два года. Стоимость составляет 4 035 000 рублей без учета скидок и сдачи машины в трейд-ин, которые могут сбить цену до 2 890 000 рублей.

Citroen C5 Aircross оборудован 1,6-литровым бензиновым двигателем мощностью 175 лошадиных сил. Пару мотору составляет восьмидиапазонный автомат, привод передний.

В списке оборудования числятся климат-контроль, диодная оптика, аудиосистема, центральный замок, зеркала заднего вида и электроприводом. Есть круиз-контроль, датчик дождя, парктроник, видеокамера, ABS, ESP. Салон отделан искусственной кожей. Всего опций 73.

В конце прошлого года в России начали появляться другие Citroen из Китая — кроссоверы C5 X. Автомобили с тем же мотором 1.6 в Москве и Санкт-Петербурге предлагали за 4 649 000 рублей.