Краткий обзор стильного кроссовера Changan Uni-T

Самый разнообразный модельный ряд сегодня предлагает россиянам китайский производитель Changan. В него входит, в том числе, один из самых стильных кроссоверов на российском рынке — компактный Uni-T. Именно он оказался на тесте редакции Quto.ru.

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Хищник

В потоке «Уник» выделяется благодаря яркой внешности с огромной решёткой радиатора, раскосой диодной оптике и рельефному капоту. Корма получилась не менее эффектной благодаря «парящей» крыше и спойлеру сложной формы.

Модные утопленные ручки здесь оборудованы кнопкой, которая облегчает открытие двери. Нужны они в ситуациях, когда владелец подошёл к автомобилю, электроника его узнала и разблокировала замки, но дверь он открыл не сразу: в этом случае ручки спустя какое-то время втягиваются обратно. Нажатие этой самой клавиши выдвигает их обратно.

Changan

Что внутри

Салон здесь минималистичный, но при этом не лишён оригинальности. Перед водителем установлены два экрана, а центральный тоннель выглядит многослойным из-за необычной Г-образной формы селектора трансмиссии, выходящей справа и как бы нависающей сверху, а также частично утопленных под переднюю панель слотов для двух смартфонов.

Размеры машины не самые большие, и это очень хорошо заметно в салоне. Если спереди с комфортом могут сесть два взрослых человека не самого маленького роста, то сзади места остаётся совсем немного.

Changan

Changan

Сами сиденья, несмотря на по-китайски короткие подушки, удобные. Спинки в меру жёсткие, с неплохой боковой поддержкой, а встроенные подголовники слегка наклонены вперёд, благодаря чему во время езды можно положить на них голову. Далеко не на всех моделях, в том числе премиальных европейских, такая возможность присутствует.

Бодрый?

В нашей стране паркетник предложен с 1,5-литровым турбомотором на 167 сил и 280 Нм момента, семиступенчатым «роботом» и передним приводом. Едет Uni-T вполне бодро, но на старте (а нередко и при ускорении) проявляется не самая приятная задумчивость, из-за чего на педаль газа он реагирует только через пару секунд.

Changan

Changan

Не слишком уверенно он себя ведёт и на снежной каше, которой обильно покрылись столичные дороги: машина всё время пытается сорваться в пробуксовку и зажигает на «приборке» массу лампочек. Но, с другой стороны, парковка в сугробе, в который превращаются московские дворы, никаких проблем не составляет.

Помощники

Оснащение здесь богатое, но работает электроника далеко не всегда корректно. Например, логику автоматического управления дальним светом понять так и не удалось: включается он сейчас адекватно, а через пару минут — при въезде на освещённый участок дороги и с машинами на встречной полосе. Слепить других нехорошо, так что проще оказалось полностью отключить «автодальний».

Changan

Changan

А уж если при чистке снега пропустить часть на одном из датчиков парковки — кричать в голос он будет, практически не замолкая. Причём неважно, сколько времени длится поездка: пока не отпадёт наледь, всем в салоне придётся слушать этот дикий ультразвук.

Яйцо на панели

На передней панели установлен забавный овальный элемент, который на первый взгляд кажется просто декором. Но нет, он вполне функциональный: во время езды он дублирует поворотники симпатичной зелёной подсветкой.

Но если электроника в кроссовере считает, что водитель держит недостаточно безопасную дистанцию и вообще всё делает не так, это яйцо начинает переливаться сначала жёлтым, потом оранжевым цветом, а как «последнее китайское предупреждение» — раздражающе мигать красным.

Changan

Что ещё?

Кроссовер имеет продвинутую мультимедиа с голосовым помощником, причём здесь система, в отличие от седана Lamore, уже знает русский язык. Ассистент, к слову, знает достаточно много команд: можно открыть все окна, только передние или отдельно водительское, изменить температуру в салоне, отрегулировать звук.

Вот только музыку включить так и не получилось. При запуске двигателя аудиосистему надо каждый раз включать вручную, и голосом сделать этого не получилось ни разу: даже если радио активировано, водителю приходится отвлекаться от дороги и нажимать на экране Play.

Changan

Changan

Классная и удобная фишка в машинах Changan — встроенные камеры по кругу. На других моделях марки (например, седане Lamore) они могут работать в качестве видеорегистратора, однако здесь — исключительно как круговой обзор.

Дорого?

Цены на Changan Uni-T начинаются от 2 869 900 рублей. То есть он находится в той же ценовой нише, что и Chery Tiggo 7 Pro Max, Geely Atlas Pro и FAW Bestune T77.