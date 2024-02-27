Покупать машины из-за рубежа станет невыгодно

«По-моему мнению, роста цен на автомобили не избежать. Например, владелец купил машину за 38 тысяч долларов, а заявил, что за 15 тысяч. Ведь стоимость автомобиля напрямую влияет на размер таможенных платежей. Чем цена меньше, тем меньше сбор. То же самое происходит, если машина оформляется по кривой схеме на льготника в Белоруссии или Киргизии с целью ее дальнейшей перепродажи в Россию. С 1 апреля все данные о стоимости ввозимых авто будут у РФ. Это позволит Федеральной таможенной службе РФ (ФТС) проводить контроль и доначислять платежи по ставкам, действующим в России. Если ФТС установит, что машина была растаможена в Киргизии по заниженной цене, то в РФ придется доплатить неуплаченные таможенные платежи. Другими словами, сложившаяся в настоящее время „льготная“ схема, ввоза авто через Киргизию, станет по сути экономически нецелесообразной для нашего потребителя», — подчеркнул он.