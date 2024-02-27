Вспоминаем быстрейшие авто нулевых: культовые спорткары и дерзкие выскочки

Самые быстрые машины по десятилетиям: мы продолжаем цикл материалов о чемпионах по разгону и на этот раз переносимся в XXI век, чтобы оценить плоды высокой инженерной культуры. Прежде всего, хайтек со среднемоторной компоновкой. Сюрпризов, кстати, тоже хватает — признанных европейских авторитетов растолкали локтями американские выскочки. Напомним, что мы ранжируем модели не по табличным характеристикам, а на основе замеров американского журнала Car and Driver.

© Мотор.ру

Вы можете сразу погрузиться в чтение про героев нулевых годов или сначала ознакомиться с историями о шестидесятых, семидесятых, восьмидесятых) и девяностых. Во втором случае вы лучше поймете, какой огромный путь проделала индустрия. Впрочем, материалы о двадцатом веке спокойно можно оставить на потом. А у нас прямо по курсу двухтысячные. Или «нулевые».

Chevrolet Corvette Z06 (2006 г.в.)

Разгон до 97 км/ч (60 миль/ч) — 3,4 секунды

Согласно испытаниям наших коллег, «Корвет» идентичен по динамике Saleen S7 Twin Turbo, Porsche 911 Turbo (996), Audi R8, Dodge Viper ACR и, наконец, еще одному Corvette шестого поколения — компрессорному ZR1. Очень достойные соперники! Тогда почему мы решили рассказать именно про Z06? Видите ли, это необычная, даже уникальная версия. Ее несложно перепутать с прочими Корветами, если не обратить внимание на расширенные колесные арки и увеличенный воздухозаборник в переднем бампере. Но технические различия с базовым спорткаром поистине грандиозные.

Передние карбоновые крылья — верхушка айсберга. Вместо стальной силовой структуры используется алюминиевая. Полы — из углепластика и бальзового дерева. Панель крыши и подрамник отлиты из магниевого сплава. Эти и другие ухищрения позволили снизить массу до 1420 кг. Семилитровая атмосферная «восьмерка» LS7 (513 л.с. и 637 Нм) с «сухим» картером, титановыми шатунами и впускными клапанами — прерогатива Z06 и недостижимая мечта других «Корветов».

Chevrolet

Car and Driver: «Corvette выиграл или сравнял счет с Viper в каждой категории производительности, кроме одной. Мы все еще обсуждаем свирепое ускорение до 60 миль/ч за 3,4 секунды. Это на две десятых быстрее, чем Z06, который мы тестировали в октябре. Оба, однако, показали 201 км/ч на «квотере»… Что самое удивительное, так это то, насколько быстрым ощущается Z06. Vette и Viper преодолели четверть мили с разницей в несколько десятых секунды. То, что мы собираемся сказать, прозвучит странно, но «Корвет» ощущается гораздо более сильным. Один редактор сравнил его с «ракетой-носителем на конце стопы».

Nissan GT-R (2008 г.в.)

Разгон до 97 км/ч (60 миль/ч) — 3,3 секунды

Знаем, GT-R не на «стейдже» — деньги на ветер. Тем не менее, сток тоже встречается. Большой, увесистый, навороченный, с отнюдь не космической по нынешним меркам отдачей и… очень быстрый!

Напомним про главную компоновочную фишку. Твинтурбомотор V6 VR38DETT объемом 3,8 литра стоит спереди, а преселективный шестиступенчатый «робот» отнесен к задней оси для оптимизации развесовки. Тягу распределяет муфта GKN. На тест попала модификация мощностью «всего» 487 л.с. Как видно из цифр и впечатлений журналистов, скучать с ней не приходится.

Car and Driver: «Исходя из характеристик, GT-R — это роскошный гранд-турер. Таковым он и является, особенно когда амортизаторы переведены в комфортный режим и широченные шины степенно катятся по трещинам асфальта. Но на треке или извилистых горных дорогах GT-R маскирует свои размеры и избыточный вес. Он цепляется за апексы поворотов и чертит идеальные линии на выходе без какого-либо онемения рулевого управления или сноса передней части, который мы привыкли ожидать от полноприводных суперкаров».

Ferrari 599 GTB Fiorano (2007 г.в.)

Разгон до 97 км/ч (60 миль/ч) — 3,3 секунды

Чем прекрасны «Феррари»? Уверены, большинство поставят галочку напротив дизайна, скорости и эмоций. Мы же отметим впечатляющий инжиниринг и, если хотите, наукоемкость машин из Маранелло. Особенно современных.

Хороший пример из недалекого прошлого — 599 GTB Fiorano с классической компоновкой. Впервые у гран-турера Ferrari алюминиевая силовая структура, а не стальное трубчатое шасси. Шестилитровый 620-сильный V12 сдвинут в пределы колесной базы, шестиступенчатый «робот» F1 SuperFast щелкает передачи за 85–100 миллисекунд в зависимости от комплектации.

Ferrari

Ferrari

Ferrari

Car and Driver: «Короткоходные высокооборотные атмосферники обычно не обладают большим крутящим моментом на низах. Но высокие впускные патрубки, изменяемые фазы газораспределения и равнодлинные выпускные коллекторы позволяют 599 впечатляюще ускоряться с 3000 об/мин даже на высоких передачах. Рабочая область тахометра заканчивается на отметке 8200. До нее — целая жизнь. На полном «газу» двигатель яростно воет, а задняя часть безжалостно приседает… Переключите селектор со спортивного режима на гоночный и передачи будут меняться максимально быстро. При этом хватка системы курсовой устойчивости ослабляется, а амортизаторы ужесточаются. Чтобы не позорно плестись, а обгонять нужна твердая рука и полная концентрация. Акселератор чувствительный. Едва расслабьте ногу, и торможение будет резким. Немногие автомобили позволяют вам столь тонко управлять органами управления или заставляют постараться, чтобы добиться необходимой плавности работы».

Heffner Ford GT1000TT (2006 г.в.)

Разгон до 97 км/ч (60 миль/ч) — 3,3 секунды

В элитный клуб заводской техники попал тюнинг-кар постройки ателье Джейсона Хеффнера из солнечной Флориды. Он вошел без стука — вышиб дверь и потребовал «любить и жаловать». Спорить с GT1000TT себе дороже. Снаружи он почти не отличается от стокового GT, но вдвое сильнее. V8 объемом 5,4 литра сменил механический нагнетатель на два турбокомпрессора Garrett GT35R с давлением 1,2 бар. В итоге мощность даже выше, чем отраженная в названии — 1113 л.с. И это при стандартном коленвале, шатунах, поршнях, сцеплении и передаточных числах!

Heffner

Заводское купе Хеффнеру, кстати, понравилось. Он даже похвалил фордовцев, мол, парни хорошо справились с домашним заданием. Журналисты познакомились с монстром на состязании «0–200–0». Задача — стартовать с места до 322 км/ч (200 миль/ч) и затормозить до полной остановки. GT1000TT проделывает это за 26,5 секунды.

Heffner

Car and Driver: «Учитывая искажающую лицо тягу, Heffner GT удивительно послушен на улице. Комплект пружин Eibach и регулируемые амортизаторы Penske повышают жесткость, но плавность хода, тем не менее, цивилизованная, педаль сцепления приемлемая, а управляемость годится для повседневной эксплуатации. Рэй Хоффман из Техаса едва успел получить готовую машину к началу тестов и назвал ее «милой». У нас нет никаких аргументов против этого ярлыка. Так сколько же стоит «милая»? Доработки добавили к цене GT Хоффмана чуть больше 50 тысяч долларов, причем большая часть суммы — 40 тысяч долларов — пошла туда, где легче всего оценить: на двигатель».

Saleen S7 (2003 г.в.)

Разгон до 97 км/ч (60 миль/ч) — 3,3 секунды

Четырехзначная мощность — это здорово, но иногда ее с уверенностью можно поделить надвое и не чувствовать себя обделенным. Посмотрите на среднемоторный Saleen S7 с атмосферным V8 (еще есть модификация Twin Turbo)!

Saleen

Он представляет собой оригинальный проект от специалистов по тюнингу «Мустангов» и других Ford. Семилитровый алюминиевый агрегат с родословной NASCAR отлично дополняет изящество и неотесанность «Салина»: карбоновый кузов и изощренное шасси, узкий кокпит и прикрученные к полу сиденья без регулировок.

Saleen

Saleen

Saleen

Saleen

Car and Driver: «Нижневальный двигатель с двумя клапанами на цилиндр может показаться немного низкотехнологичным для автомобиля стоимостью 400 тысяч долларов, но мы убеждены в преимуществах такой архитектуры с точки зрения компоновки и тяговых возможностей на низких оборотах. Вице-президент Saleen по инжинирингу Билл Тэлли утверждает, что 16-клапанная конструкция со штанговыми толкателями компактна и позволяет низко устанавливать мотор. Это понизило центр тяжести и освободило место для девятидюймовых впускных каналов, повышающих крутящий момент на «низах». «Какой американский суперкар без нижневального V8?» — задает риторический вопрос Салин. Мощи более чем достаточно: 558 л.с. при 5900 об/мин и 712 Нм при 4000 об/мин. ««Восьмерка» развивает невероятный крутящий момент на низких оборотах», — отмечает Тэлли. «При 3000 об/мин — 678 Нм»».

Ferrari Enzo (2003 г.в.)

Разгон до 97 км/ч (60 миль/ч) — 3,3 секунды

Понравился бы Энцо Феррари суперкар в его честь? Не станем судить насчет стайлинга а-ля накрытый углепластиковым кузовом формульный болид, но содержание определенно пришлось бы Коммендаторе по душе. Впервые на дорожном Ferrari применены карбон-керамические тормоза.

Ferrari

Шестилитровый 660-сильный V12 передает тягу на заднюю ось через шестиступенчатый «робот» Graziano. Красная линия на тахометре начинается на 8200 об/мин. И это все равно что 8200 разорванных пополам методичек по экономии топлива!

Ferrari

Ferrari

Ferrari

Ferrari

Ferrari

Car and Driver: «Вдавленные в сиденья, как мокрые полотенца при отжиме, мы мчались по главной прямой тест-трека Ferrari Fiorano в Маранелло, Италия, на новом чудо-каре Enzo. Стрелка тахометра вращалась как пропеллер, а наша мигающее испытательное оборудование преобразовывало перегрузки в цифры — достаточно большие, чтобы украсить нашу обложку и их можно было бы прочитать с противоположной стороны улицы. Мы заехали в боксы, и инженеры Ferrari потеряли сознание. Обморок! Наше время самое лучшее когда-либо зафиксированное на Enzo и лишь чуть медленнее формульного болида Шумахера. Журналисты из других изданий стояли, разинув рот!».

Lamborghini Murcielago LP640 (2009 г.в.)

Разгон до 97 км/ч (60 миль/ч) — 3,2 секунды

В сравнительном тесте против Chevrolet Corvette ZR1, Dodge Viper и Mercedes-Benz SL 65 AMG Black Series итальянское чудище уступило только Chevy. Испытатели восхищались превосходной управляемостью и волнующим звуком двигателя, но остались не в восторге от устаревшей эргономики, отметили непрактичность и схватились за голову от ценника.

Lamborghini

Lamborghini

Lamborghini

Lamborghini

Car and Driver: «Lambo не удостоился никаких призов за худший в тесте тормозной путь в 50,6 метров со скорости 113 км/ч (70 миль/ч), за жесткий ход на шоссе, за расход топлива в 23,5 л/100 км или за склонность отказываться от багажа. Но это самая интуитивная и захватывающая машина. 6,5-литровый V12 издает фантастическую звуковую смесь из выхлопа и впускного тракта. Ее тон варьируется от рева до воя в зависимости от диапазона оборотов. Шум начинается примерно с 3000 об/мин и не прекращается вплоть до 8500. Роботизированная коробка с одним сцеплением издает тревожащие стуки и стоны, но переключения происходят чрезвычайно быстро».

Lamborghini Gallardo LP560-4 (2009 г.в.)

Разгон до 97 км/ч (60 миль/ч) — 3,2 секунды

В 1994 году Automobili Lamborghini перешла к мутной компании Megatech. И вскоре суперкаростроитель представил эффектный концепт Cala — предвестника условно массового, более доступного купе. Он произвел фурор, но на серийный запуск банально не хватило средств.

Lamborghini

Впрочем, идея всё же воплотилась в жизнь. Концерн Volkswagen, прикупивший марку в свою коллекцию под конец девяностых, подсобил с Gallardo. По фирменным критериям это бестселлер! Всего построено 14 022 экземпляров.

Lamborghini

Lamborghini

Lamborghini

Lamborghini

Lamborghini

Car and Driver: «"Робот" E-gear за 10 тысяч долларов с одним сцеплением теперь переключает передачи быстрее, чем раньше, и работает удивительно хорошо в городе. Даже лучше, чем SMG на BMW. Мы, вероятно, сэкономили бы и сами переключали передачи, если бы не лонч-контроль в связке с E-gear. Он раскручивает V10 до 5200 об/мин и свирепо включает сцепление. Хотите знать, на что это похоже? Это автомобильный эквивалент извержения Кракатау. Полный привод и липкие шины Pirelli проигрывают 560 лошадиным силам — все четыре колеса тут же дымятся, на асфальте остается татуировка от заноса, и Gallardo выстреливает до 60 миль/ч за 3,2 секунды. Четверть мили преодолевается за 11,2 секунды при 209 км/ч на финише — вы можете по пальцам одной руки пересчитать более быстрые дорожные модели из числа протестированных нами».

Mosler MT900S (2006 г.в.)

Разгон до 97 км/ч (60 миль/ч) — 3,1 секунды

Спереди и сзади диковинный Mosler выглядит как Corvette, мечтающий о Ле-Мане. Сходства со страшно оригинальным Raptor из обзора про девяностые годы абсолютно никакого. И это радует! MT900S исповедует принцип «вес мой — враг мой». Дошло до того, что конструкторы вычеркнули гидроусилитель руля, не забыв про 608-сильный джиэмовский V8 с суперчарджером.

Mosler

Mosler

Mosler

Mosler

Mosler

Car and Driver: «Примерно спустя дюжину «лончей» мы отказались от первой передачи, потому что шины каждый раз дымились при нажатии на педаль акселератора. Мы попробовали трогаться со второй передачи. Результаты были ошеломляющими. Теперь Mosler разгонялся до 60 миль/ч всего за 3,1 секунды — быстрее, чем Porsche Carrera GT и Ferrari Enzo (3,5 и 3,3 секунды). Прохождение ¼ мили — 11 секунд при 217 км/ч (Porsche — 11,2 секунды и 212 км/ч; Ferrari – 11,2 секунды и 219 км/ч).

Каждый этап спринта одинаково поражал: 161 км/ч (100 миль/ч) за 6,5 секунды и 241 км/ч (150 км/ч) за 13,8 секунды. Следующим был тест на боковые перегрузки, где MT900 выдал 1,05 g — столько же у Enzo — и значительную недостаточную поворачиваемость. Подвеска полностью регулируется, поэтому главный конструктор Mosler Тодд Вагнер повозился с передним и задним стабилизаторами поперечной устойчивости. Это устранило недостаточную поворачиваемость, а затем MT900 продемонстрировал напрягающие шею 1,08 g, что, как известно фанатам, является самым высоким показателем, который мы когда-либо регистрировали на обутом в дорожные шины автомобиле».

Bugatti Veyron 16.4 (2008 г.в.)

Разгон до 97 км/ч (60 миль/ч) — 2,5 секунды

Абсолютный чемпион нулевых? Ну конечно же беспрецедентный «Вейрон», символ возрождения исторического имени Bugatti и олицетворение могущества Volkswagen Group. Он переписал правила хорошего тона в сегменте гиперкаров и задрал планку до серьезного уровня.

Bugatti

Правда, никто из конкурентов так и не отважился создать хотя бы отдаленно похожий двигатель — W16 объемом 8,0 литров с четырьмя турбокомпрессорами. И уже не отважится: нынче пришла эпоха электрифицированных гиперкаров.

Bugatti

Bugatti

Bugatti