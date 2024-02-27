Какие автомобили в России чаще всего покупают за наличные
Эксперты "СберАвто", сервиса для покупки и продажи авто, изучили сделки по продаже автомобилей в сервисе за последний год и рассказали "Российской газете" о том, какие машины россияне чаще всего приобретают без привлечения кредитных средств.
Покупка машин за наличные составляет 5% от всех сделок в сервисе, а медианная стоимость одной сделки достигает 1,25 млн рублей. Чаще всего автомобили на таких условиях приобретают в Москве (36% от общего количества авто, купленных за наличные), Санкт-Петербурге (8%), Краснодарском крае (4%), Республике Татарстан (4%) и Свердловской области (4%).
На долю новых автомобилей приходится 27% от всех сделок за наличные. Среди марок наиболее популярны Lada (им принадлежит доля в 43% от всех новых авто, приобретенных с использованием личных средств), Chery (15%), Haval (14%), Geely (6%) и Hyundai (4%). Самые востребованные модели в данной категории - Lada Granta, Haval Jolion, Chery Tiggo 4 Pro, Chery Tiggo 7 Pro Max, Geely Coolray. Медианная стоимость такой покупки составляет 2,05 млн рублей.
73% автомобилей, приобретаемых без привлечения кредитных средств, имеют пробег. Их медианная стоимость составляет 1,2 млн рублей. В основном это машины марок Lada (17% от авто с пробегом, купленных за наличные), Kia (12%), Hyundai (10%), Nissan (7%) и Renault (5%). Наиболее востребованными моделями являются Lada Granta, Lada Vesta, Kia Rio, Ford Focus и Hyundai Solaris. Самыми популярными в рассматриваемой категории являются автомобили 2012 года выпуска, далее следуют машины 2018, 2014, 2017 и 2019 годов производства.