Какие автомобили в России чаще всего покупают за наличные

Эксперты "СберАвто", сервиса для покупки и продажи авто, изучили сделки по продаже автомобилей в сервисе за последний год и рассказали "Российской газете" о том, какие машины россияне чаще всего приобретают без привлечения кредитных средств.

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Покупка машин за наличные составляет 5% от всех сделок в сервисе, а медианная стоимость одной сделки достигает 1,25 млн рублей. Чаще всего автомобили на таких условиях приобретают в Москве (36% от общего количества авто, купленных за наличные), Санкт-Петербурге (8%), Краснодарском крае (4%), Республике Татарстан (4%) и Свердловской области (4%).

На долю новых автомобилей приходится 27% от всех сделок за наличные. Среди марок наиболее популярны Lada (им принадлежит доля в 43% от всех новых авто, приобретенных с использованием личных средств), Chery (15%), Haval (14%), Geely (6%) и Hyundai (4%). Самые востребованные модели в данной категории - Lada Granta, Haval Jolion, Chery Tiggo 4 Pro, Chery Tiggo 7 Pro Max, Geely Coolray. Медианная стоимость такой покупки составляет 2,05 млн рублей.