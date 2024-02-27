Президент АвтоВАЗа: презентация Lada Iskra планируется совсем скоро

Президент АвтоВАЗа Максим Соколов в эфире программы "Обозреватель", выходящей на телеканале "Тольятти 24", заявил, что произведены первые Lada Iskra.

Пока речь идёт о выпущенной опытной партии, автомобили из которой предназначены для проведения комплекса испытаний. Глава АвтоВАЗа отметил, что испытания проходят "успешно".

Серийное производство автомобиля назначено на начало 2025 года, однако показ Lada Iskra, по словам Соколова, "планируется совсем скоро".

Lada Iskra - семейство модели, в которое войдут седан и "пятидверка" (хэтчбек или универсал). Автомобиль начал разрабатываться несколько лет назад на платформе бывших партнёров - альянса Renault-Nissan-Mitsubishi. В связи с уходом франко-японской компании из России старт серийного производства Lada Iskra был отложен, однако к настоящему времени, как сказал Максим Соколов, достигнут технологический суверенитет.

Ранее "РГ" рассказывала, какие моторы и коробки передач получит Lada Iskra.