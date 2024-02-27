Автоэксперт назвал простые способы продлить жизнь мотору

"Во-первых, все мы знаем, что профилактика всегда лучше лечения. С автомобилем все также - обслуживание лучше, то есть проще и дешевле, чем ремонт. Поэтому рекомендую регулярно два раза в год (например, весной и осенью) заезжать на диагностику двигателя. Эта услуга на многих СТО выделена в отдельный комплекс.



Во-вторых, каждые 20-30 тысяч км пробега необходимо производить обслуживание топливно-воздушной системы: помыть инжектор, обслужить дроссельную заслонку, поменять топливные фильтры. Чистота и исправность данных элементов влияет на многие характеристики автомобиля: расход топлива, динамику, стабильность работы, легкость холодного пуска и ресурс агрегата.



Кроме того, важно своевременно менять техжидкости: масло в двигателе, охлаждающую жидкость. До сих пор многие автовладельцы меняют масло руководствуясь рекомендациями автопроизводителей, но не учитывают условия эксплуатации машин в России. Частая работа мотора на холостых оборотах, стояние в пробках, резкие перепады температур - все это сокращает ресурс масла. Я рекомендую менять масло каждые 5-7 тысяч км.



Также важно помнить, что автомобиль - это сложное техническое устройство, в котором одна система влияет на другую. Если один узел в автомобиле выходит из строя, то его неправильная работа влечет за собой выход из строя соседних узлов. Например, не вовремя замененный ремень ГРМ приведет к выходу из строя всех элементов вокруг - разбитым подшипникам, шкивам и загнутым клапанам.



Поэтому, чтобы продлить срок службы мотора, необходимо своевременно его обслуживать и не ждать, когда что-то сломается", - отметил специалист.