Вспоминаем историю 1 серии BMW

Несмотря на то, что первый BMW, официально названный 1 Series, дебютировал в 2004 году, производитель выпускал компактные версии своих моделей более десяти лет до этого. Формула всегда была одна и та же: взять платформу, на которой построены более крупные автомобили, укоротить ее, придать современный дизайн, а затем оснастить ее новым интерьером. Следуя по стопам своих главных конкурентов, последняя итерация 1 Series стала переднеприводной.

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BMW не стала менять название, хотя и изменила формулу, автомобили 1 серии BMW в базовой комплектации сохранили уникальное сочетание качеств баварского бренда, но в более компактном, доступном корпусе. Компактный E36 E36 3 Series Compact был выпущен в 1994 году как первый хэтчбек BMW. Его передняя часть была идентична более крупным моделям E36, но дизайн боковой части был совершенно иным. Автомобиль выпускался только в виде трехдверного хэтчбека, и одним из способов, с помощью которого BMW удалось сделать его дешевле большой 3-й серии, было использование конструкции задней подвески на полусферических рычагах от предыдущей модели E30.

Несмотря на небольшую мощность, автомобиль обладал хорошей маневренностью на дороге. Изначально E36 Compact предлагался с 1,6- и 1,8-литровыми четырехцилиндровыми двигателями и одним 1,7-литровым дизелем, но в 1997 году он получил более мощную 2,5-литровую рядную "шестерку" M52. Модель получила название 323ti, и это был самый мощный вариант, со 168 лошадиными силами, которые могли разогнать его с 0 до 100 км/ч за 7,8 секунды и далее до 230 км/ч.

Кроме того, в 1996 году подразделение BMW Motorsport построило очень крутую единичную модель M3 Compact в честь 50-летия немецкого автомобильного журнала «Auto, Motor und Sport», но больше таких автомобилей не выпускалось. E46 Compact После того как в 2000 году модель E36 Compact была снята с производства, в том же году ее заменили моделью E46 Compact, которая сохранила большую часть своей формулы без изменений.

Он по-прежнему был построен на укороченной версии платформы, лежащей в основе 3 Series, но получил уникальный дизайн передней части (с разделенными фарами), а также уникальные задние фонари. Автомобиль увеличился в размерах на 25 мм и стал немного просторнее внутри, но по-прежнему выпускался только в виде трехдверного хэтча. Е46 выпускался с четырехцилиндровым двигателем, объемом от 1,6 до 2 литров, но он также получил более мощный 2,5-литровый шестицилиндровый M54 мощностью 189 лошадиных сил.

Интересно, что вторым по скорости стал не бензиновый двигатель, а дизель 320td мощностью 150 лошадиных сил и крутящим моментом 330 Нм, способный разогнаться до 100 км/ч менее чем за 9 секунд. E81 / E82 / E87 / E88 Когда E46 Compact был снят с производства, в 1 серии расширели количество различных кузовов: пятидверный хэтчбек E87, трехдверный хэтчбек E81, купе E82 и кабриолет E88. Модельный ряд получил общее название Е8Х. Вместе с тем, компания предоставила покупателям базовой версии гораздо больший выбор двигателей и стилей кузовов.

Во некоторых машинах двигатели остались прежними, но шестицилиндровые автомобили получили более мощный 3-литровый N52, который развивал 265 лошадиных сил и разгонял пятидверную версию с нуля до 100 км/ч за 6,1 секунды, позволяя достигать максимальной скорости 250 км/ч. Для купе E82 предлагались различные агрегаты, включая трехлитровую прямую шестерку N55 с турбонаддувом мощностью 306 лошадиных сил.

Любители дизельных двигателей могли выбрать 123d с двойным турбонаддувом, который выдавал более 200 лошадиных сил, но при этом был очень экономичным. BMW также выпустила специальную модель Motorsport на базе E82, 1M Coupe, которая получила 335 лошадиных сил, а также типичный для M широкий обвес. Автомобиль разгонялся до 100 км/ч за 5 секунд и набирал скорость до более чем 273 км/ч при снятом ограничителе скорости.

Многие энтузиасты считают его одним из самых значимых автомобилей для водителей BMW, выпущенных за последние два десятилетия, что в сочетании с его редкостью привело к росту цен на подержанные автомобили. F20 / F21 / F22 / F23 / F45 / F46 Второе поколение 1 Series дебютировало в 2011 году и принесло с собой значительное сокращение количества доступных вариантов кузовов. BMW сохранила только трех- и пятидверные хэтчбеки, получившие обозначения F21 и F20 соответственно. С этой моделью BMW также ввела новые обозначения моделей базовой комплектации, такие как 114i и 114d. Последней требовалось более 12 секунд, чтобы разогнаться до 100 км/ч с места. Автомобиль также предлагался как 125i, у которого под капотом вместо 2,5-литрового шестицилиндрового был турбированный 2-литровый четырехцилиндровый двигатель мощностью 218 лошадиных сил.

Модель 125d выпускалась с тем же количеством лошадиных сил, большим крутящим моментом и лучшей эффективностью, которая оснащалась твин-турбо версией 2-литрового дизеля BMW, прямого преемника 123d. Топовой моделью была 135i, которая стала 140i после обновления модели в середине жизненного цикла. Этот вариант был доступен с механической или автоматической коробкой передач, также с полным приводом xDrive, так что энтузиасты могли настраивать свой авто 1 Series по-разному. Для F20 не предлагалась специальная модель M, но, учитывая, насколько мощным (и настраиваемым) был 3-литровый шестицилиндровый двигатель B58 в топовых версиях, это никогда не казалось большим недостатком.

Для этого поколения BMW изменила обозначение двухдверной 1 Series на 2 Series, которая в кузове купе называлась F22, а дроп-топ получил кодовое имя F23. Две модели получили совершенно другой двухдверный кузов, не имеющий общих элементов с обычным хэтчбеком, а также чуть более спортивную настройку подвески. BMW также выделила 2 Series из своего модельного ряда, добавив 2 Series Active Tourer и Grand Tourer, F45 и F46, представленные в 2014 и 2015 годах соответственно.

Это были пяти- и семиместные минивэны, построенные на переднеприводной платформе UKL2, которая также лежит в основе моделей X1 и X2, а также Mini Countryman и Mini Clubman. Обе модели были сняты с производства в 2021 году, но они предвещали стремление BMW перевести свои более дешевые модели на передний привод. F40 / F44 / G42 С появлением в 2019 году модели F40 1 Series компания BMW последовала за мейнстримом и перевела модель на переднеприводную платформу.

Также основанная на UKL2, F40 была доступна только в виде пятидверного хэтчбека с опциональным полным приводом для более мощных версий. Самым мощным двигателем был 2-литровый, который в топовой версии M135i xDrive развивал 306 лошадиных сил и разгонял автомобиль до 100 км/ч менее чем за 5 секунд.

С появлением F40 компания BMW смогла также создать более традиционную переднеприводную версию хот-хэтча 1 серии, что и было реализовано с появлением 128ti. Модель с чуть меньшей мощностью, чем M135i, отказалась от полного привода и была легче и манёвреннее в управлении.

Несмотря на то, что BMW отказалась от моделей Active Tourer и Grand Tourer, она сохранила обозначение 2 Series и выпустила F45 2 Series Gran Tourer, переднеприводный седан - конкурент очень популярного Mercedes-Benz CLA. F44 получил те же двигатели, что и F40, включая топовый двигатель M235i xDrive. Однако BMW не стала делать все свои компактные модели переднеприводными. До сих пор, можно купить небольшую заднеприводную модель G42 второго поколения 2 Series, которая доступна только в кузове купе с жесткой крышей.