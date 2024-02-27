Исследование показало, что BMW X3 потребляет на 20% больше топлива, чем заявлено

Как правило, официальные данные о расходе топлива, публикуемые автопроизводителем, трудно сопоставить с реальными. Насколько велико расхождение? Это зависит от множества факторов, таких как ваша техника вождения, температура окружающей среды, интенсивность движения, качество топлива и т.д.

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Финансируемая австралийским правительством программа испытаний в реальных условиях Австралийской автомобильной ассоциации оценивает расход топлива в реальных условиях, а затем сравнивает результаты с официальными цифрами, опубликованными автопроизводителем. В испытаниях участвовали 13 автомобилей, и у пяти из них расход топлива оказался на 9-20 % выше заявленного.

Интересно, что BMW X3 оказался в этом списке несоответствия, поскольку автомобиль потреблял на 20 % больше топлива, чем заявлено в рекламе BMW. В тестах принимал участие X3 xDrive30i 2021 года выпуска с 2,0-литровым бензиновым двигателем с турбонаддувом, восьмиступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом. На момент начала испытаний 28 ноября 2023 года пробег люксового кроссовера составлял 27 581 километров. Испытания длились два дня и включали в себя вождение X3 в окрестностях Джилонга, портового города в штате Виктория (Австралия).

Погодные условия чередовались между влажными и сухими, температура колебалась от 17 до 22 0С, ветер достигал 28 км/ч. Поездка длилась 93 километра, в течение которых семейный внедорожник расходовал в среднем 8,9 литра на 100 км. BMW утверждает, что эта версия X3 расходует всего 7,4 л/100 км. В городе Х3 потреблял 10,5 л, на шоссе - 8,5 л, а на сельских дорогах - 7,6 л. Выбросы CO2 достигли 208 г/км, что на 23% больше, чем 169 г/км, заявленные BMW Australia.