Эксперт объяснил, почему запрет экспорта бензина не снизит цены на АЗС

Меры, предпринимаемые властями, неэффективны. Вице-президент Национального автомобильного союза отреагировал на информацию о запрете экспорта бензина с 1 марта 2024 года сроком на полгода.

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В комментарии к новости о запрете экспорта бензина сроком на полгода, опубликованном в Telegram-канале Национального автомобильного союза, вице-президент организации отметил, что «цены на топливо снова взлетели на совершенно неприемлемые для российской экономики уровни». Притом — в «низкий» сезон. Весной, когда спрос на горючее опять начнёт расти, ожидается резкий рост цен на российских заправках. Пик стоимости придётся на лето.

Государству, по мнению Антона Шапарина, на усугубляющуюся ситуацию ответить нечем, поскольку закрытие экспорта — самая жёсткая из возможных мер. Специалист напомнил, что в цене литра горючего 70% приходится на налоги, и лишь 30% — на нефть, переработку, доставку и прибыль. Если бы правительство реально хотело снизить цены на бензин, оно бы отменяло или снижало акциз, НДС на топливо. Делать этого оно не хочет, поскольку бюджеты всех уровней сводятся с дефицитом. Закрытие экспорта, по мнению Шапарина, приведёт лишь к незначительному падению цен, которое реальные потребители даже не заметят. Затем начнётся сезон ремонта НПЗ. Не исключены и нештатные ситуации, как в случае с крупным НПЗ Лукойла. Это приведёт к новым рекордам цен.

В связи с данными обстоятельствами Национальный автомобильный союз намерен попросить правительство изменить налогообложение топлива таким образом, чтобы не пострадали региональные дорожные фонды. Доходами федерального бюджета предлагается пожертвовать ради снижения издержек в экономике и роста активности и потребления со стороны населения. В конечном счёте такая мера должна привести к росту поступлений в бюджет.