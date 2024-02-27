Эксперт объяснил, как возместить ущерб при ДТП на скользкой дороге

Адвокат, эксперт-трасолог по обстоятельствам ДТП Ярослав Грицай составил алгоритм действий, пользуясь которым можно доказать, что инцидент произошёл не по вине водителя, и получить компенсацию за понесённый ущерб.

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В беседе с «Российской газетой» эксперт Ярослав Грицай напомнил, что в межсезонье автомобилисты нередко попадают в ДТП по причине неудовлетворительного состояния дорожного полотна. ГИБДД старается «повесить» вину на самих же автомобилистов, пользуясь пунктом 10.1 ПДД. В соответствии с данным пунктом, «водитель должен вести транспортное средство со скоростью, не превышающей установленного ограничения, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные и метеорологические условия, в частности, видимость в направлении движения. Скорость должна обеспечивать водителю возможность постоянного контроля за движением транспортного средства. При возникновении опасности для движения, которую водитель в состоянии обнаружить, он должен принять возможные меры к снижению скорости вплоть до полной остановки транспортного средства».

В реальной жизни соблюдение данного пункта правил не гарантирует безопасности и далеко не всегда уберегает от дорожно-транспортных происшествий: предсказать наличие на проезжей части дороги снега или гололедицы невозможно.

Грицай напомнил, что несвоевременная очистка и обработка дорог — повод для привлечения к ответственности должностных лиц дорожной службы. Данная мера в дальнейшем помогает взыскать материальный ущерб на восстановление автомобиля, если произошло ДТП.

Если водитель попал в ДТП на скользкой, плохо почищенной, дороге, то необходимо воспользоваться следующим алгоритмом:

— включить «аварийку» и выставить знак;

— вызвать сотрудников ДПС;

— зафиксировать обстоятельства ДТП с помощью фото и видеофиксации;

— составить схему ДТП с отражением направления движения автомобилей стрелкой, места удара, следов торможения или заноса, места разлёта осколков, выбоин на дороге;

— при вынесении определения об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении в отношении водителя обратить внимание на отсутствие нарушения ПДД. Если таковое присутствует (обычно это п. 10.1 ПДД), необходимо обжаловать его в 10-дневный срок. Течение срока для обжалования начинается с момента получения определения;

— необходимо получить акт выявленных недостатков в содержании дороги от сотрудников ДПС и вызвать представителей дорожной службы;

— после оформления ДТП необходимо запросить в ГИБДД административный материал и проверить, составлен ли в отношении должностных лиц протокол об административном правонарушении по ст. 12.34 КоАП РФ. Если он присутствует, следует запросить постановление по делу об административном правонарушении по указанной статье в районном суде. Также рекомендуется получить справку из Гидрометеоцентра с указанием времени окончания снегопада.

Данные рекомендации помогут возместить материальный ущерб с дорожной службы. В большинстве случаев это происходит через суд.