Автоэксперт не рекомендует менять зимнюю резину в марте

«Всесезонная резина работает плохо и зимой, и летом, она ни для того, ни для другого не предназначена. Это большой обман. Она имеет право на жизнь, тем более когда лень менять, но зимняя резина мягкая по определению, и если вы будете ее использовать летом, то она быстро сотрется. Всесезонная резина жестче, но она не так стирается летом и плохо держит зимой, то есть она катится, потому что в ней присутствует пластик», — предупредил Осипов.