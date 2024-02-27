Разбитый в аварии Mercedes-Benz G500 стал пикапом с удлинённой колёсной базой

На продажу на eBay выставили Mercedes-Benz G500, переоборудованный в пикап. Сообщается, что модификация кузова была сделана после аварии, в результате которой была повреждена задняя часть крыши внедорожника. За него просят 31 800 долларов или около 3 миллионов рублей.

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Как вы, вероятно, можете заметить, этот проект заключался не просто в удалении крыши: кузов был фактически укорочен на 660 мм. Затем шасси было удлинено 1,1 метра и всё это место досталось грузовой платформе. Получившийся результат выглядит довольно аккуратным, и даже крепление заднего запасного колеса смотрится так, как будто оно всегда было там.

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Салон G500 сохранили, вместе со всеми доступными серийному внедорожнику опциями, включая деревянную отделку, электропривод сидений и навигационную систему.

Если посмотреть на шасси снизу, то мысли о кустарной модификации сразу отметаются: посмотрите на то, как выполнена, например, выхлопная система или карданный вал. Даже кузов максимально продуман и не только включает деревянную отделку, но и несколько скрытых отсеков.

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