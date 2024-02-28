Kimera EVO38: полноприводный рестомод по мотивам раллийной легенды Lancia 037

Итальянская компания Kimera Automobili представила на Женевском автосалоне новую, полноприводную версию своего рестомода на базе Lancia Beta Montecarlo и планирует выпустить её тиражом 38 экземпляров.

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Оригинальная Lancia 037 стала последним заднеприводным автомобилем, выигравшим кубок конструкторов Чемпионата мира по ралли в 1983 году, после чего в ралли стали доминировать полноприводные машины. Компания Kimera Automobili, выросшая из гоночной команды Kimera Motorsport, представила в 2021 году рестомод Kimera EVO37 на базе дорожной модели Lancia Beta Montecarlo, который воспроизвёл на современном уровне техническую концепцию и эстетику Lancia 037. К разработке Kimera EVO37 были привлечены специалисты из Martini Racing — так в 1980-х называлась заводская раллийная команда Lancia.

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EVO37 получил великолепные отзывы от любителей эксклюзивных автомобилей, и теперь Kimera развивает оказавшееся очень удачным новое направление бизнеса. Рестомод Kimera EVO38 показывает, как могла бы выглядеть Lancia 037 с полным приводом в период расцвета раллийной группы В. Получилась своего рода альтернативная история, ведь в реальной жизни команда Lancia после сезона 1983 года не стала добавлять полный привод в модель 037, а переключилась на более перспективный, как ей казалось, проект Delta S4.

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Kimera EVO38 — это своеобразный синтез концепций Lancia 037 и Lancia Delta S4, от обеих раллийных легенд рестомод взял всё лучшее и добавил к этому современный инжиниринг и современные материалы. В основе рестомода по-прежнему лежит остов Lancia Beta Montecarlo, вокруг которого построен, по сути, новый автомобиль.

Колеса.ру

Композитный кузов EVO38 заметно переделан по сравнению с EVO37: увеличились воздуховоды в переднем бампере, задний бампер получил более развитый диффузор, вместо четырёх выхлопных патрубков теперь один центральный, задние крылья стали более пухлыми, изменён дизайн крышки двигателя — в ней стало больше вентиляционных отверстий.

EVO38, как и EVO37, оснащается установленным продольно перед задней осью четырёхцилиндровым бензиновым двигателем Italtecnica с рабочим объемом 2150 «кубиков» и комбинированным наддувом (турбокомпрессор плюс приводной нагнетатель типа Roots), но его максимальная отдача увеличена до 600 л.с. и 580 Нм. Коробка передач — классическая 6-ступенчатая «механика», в будущем вместо неё можно будет выбрать гоночную «секвенталку». Система полного привода, судя по описанию на сайте Kimera, дифференциальная, с электрогидравлической блокировкой «центра».

Колеса.ру

Регулируемая гоночная подвеска на двойных поперечных рычагах «по кругу» на EVO38 перенастроена с учётом полного привода и изменившейся развесовки. Более широкое применение углепластика и титана в конструкции кузова позволило удержать снаряженную массу спорткара в пределах 1100 кг. В салоне обещана улучшенная по сравнению с EVO37 эргономика, но его фотографии пока не опубликованы.

Если Kimera EVO37 стоил около полумиллиона евро, то EVO38 будет явно дороже — возможно под миллион евро, цена пока не обнародована, но можно не сомневаться, что все запланированные к выпуску 38 экземпляров полноприводного рестомода будут быстро распроданы (если уже не распроданы).