Эксперт рассказал, как выбрать надежный Honda Freed с пробегом

- На большинстве машин установлен атмосферный «цепной» мотор L15A 1.5 (131 л.с.), работает только с вариатором. Двигатель очень надежный. Вариаторы Хонды тоже хвалят – без запинки могут пройти 220-250 тысяч км. Отзывы владельцев отрезвляют – переборка назревает в ожидаемом диапазоне 150-180 тысяч км.



Часть машин – гибриды с бензиновым двигателем L15B (цикл Аткинсона), 7-ступенчатым роботом и электромотором. Суммарная мощность – 110 л.с.



Единственное противопоказание здесь – робот, по характеру схожий с немецким DSG. Ремонт может потребоваться еще до 100 тысяч км.



Обе версии автомобиля могут быть оснащены полным приводом, причем с 4х4 клиренс составляет 150 мм, в исполнении с передним приводом – 135 мм. Однако вне дорог полный привод не обеспечивает значительных преимуществ из-за нежной муфты.



Подвеска японских машин компактного класса обычно прочная и долговечная, но при этом достаточно жесткая.



Салон (варьируется от 5 до 8 мест) обладает широкими возможностями трансформации, что является стандартом для японских моделей.