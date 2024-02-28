Эксперты рассказали всю правду о том, как купить авто на аукционе

"Но это теоретически, потому что нужны также аккредитация, квалифицированная электронная цифровая подпись (ЭЦП) и хотя бы минимум знаний о том, как работает эта схема", - пишет издание.



Опрошенные эксперты сходятся во мнении, что купить автомобиль в ходе торгов по выгодной цене действительно можно, но крайне проблематично. На первых сессиях торгов цена автомобиля может быть даже выше рыночной, после оценки спроса со стороны покупателя будет проводиться корректировка вплоть до тех пор, пока прайс не сравняется с выкупной ценой, за которую имущество было конфисковано.



Выгода, по мнению экспертов, может составить от 5 до 20% в зависимости от состояния автомобиля и его истории. Кто проводил техническую экспертизу - неизвестно. Можно посмотреть вживую, но это не всегда бесплатно, то есть прибавлять эти траты стоит к итоговой стоимости покупки. Также нелишним будет заручится поддержкой юриста: "были случаи, когда люди попадали на немалые деньги, так как покупали автомобиль с неснятыми обременениями, долгами и залогами".