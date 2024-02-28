Автоэксперт рассказал, опасно ли ездить "на лампочке"

"Поездки с минимальным количеством бензина в баке чревата рядом негативных последствий. Во-первых, может перегреться топливный насос, а затем из-за этого и выйти из строя, во-вторых, в пустом бензобаке начинает накапливаться конденсат, что может вызвать последующие трудности с запуском двигателя.



Также сама вероятность остаться на трассе вдали от АЗС достаточно неприятна, поэтому лучше не игнорировать мигающий датчик низкого запаса топлива - он включается тогда, когда бензина осталось примерно на 10-20 километров пути, в зависимости от стиля езды и дорожных условий. Высокая скорость и резкие маневры, передвижение по бездорожью - все это увеличивает расход топлива", - отметил специалист.