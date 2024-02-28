Автоэксперт рассказал, опасно ли ездить "на лампочке"

Автоэксперт Иванский рассказал, опасно ли ездить "на лампочке"
Загорелась лампочка уровня топлива, но вы уверены, что дотянете до заправки, причем делаете так регулярно. Насколько опасна и чем чревата такая ситуация?
Руководитель сервисного направления автомобильного маркетплейса Fresh Илья Иванский рассказал "Российской газете", можно ли ездить "на лампочке".
"Поездки с минимальным количеством бензина в баке чревата рядом негативных последствий. Во-первых, может перегреться топливный насос, а затем из-за этого и выйти из строя, во-вторых, в пустом бензобаке начинает накапливаться конденсат, что может вызвать последующие трудности с запуском двигателя.
Также сама вероятность остаться на трассе вдали от АЗС достаточно неприятна, поэтому лучше не игнорировать мигающий датчик низкого запаса топлива - он включается тогда, когда бензина осталось примерно на 10-20 километров пути, в зависимости от стиля езды и дорожных условий. Высокая скорость и резкие маневры, передвижение по бездорожью - все это увеличивает расход топлива", - отметил специалист.
Ранее "РГ" сообщала, что с 1 марта в России опять начнет действовать запрет на экспорт бензина. Решение было принято после почти двух недель беспрерывного роста биржевых котировок бензина и ДТ. Причем эту меру можно считать превентивной, поскольку в розницу рост цен пока не ретранслировался.