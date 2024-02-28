Названы спортивные автомобили, которые могут служить вечно

Спортивные автомобили призваны снимать стресс, а не вызывать его. Поэтому эксперты HotCars назвали 10 спортивных моделей, которые прослужат долгие годы при своевременном техническом обслуживании.

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Первое место в рейтинге самых надежных спортивных автомобилей по версии HotCars заняла Mazda MX-5 Miata 2000 года, как модель с наилучшим соотношением цены и качества. Этот выпущенный больше 20 лет назад маленький родстер оснащался 1,8-литровым двигателем мощностью 140 «лошадей». Его техническое обслуживание обходится владельцам в среднем в 429 долларов (около 39,7 тыс. рублей) в год.

На втором месте расположилась Honda S200 2005 модельного года, «засветившаяся» во франшизе «Форсаж». Под капотом этого «японца» установлен 2,2-литровый атмосферный двигатель I4, выдающий до 240 «лошадей». Средняя стоимость его ежегодного технического обслуживания составляет всего 404 доллара (около 37,4 тыс. рублей) в год.

Замкнул «тройку» лидеров выпущенный в 2013 году Subaru BRZ, который приводится в движение 2,0-литровым четырехцилиндровым оппозитным мотором мощностью до 200 л.с. Его владельцы тратят на техническое обслуживание в среднем 672 доллара (около 62,2 тыс. рублей) в год.