Десять причин придерживаться установки оригинальных запчастей

На дороге может случиться всякое, и любой нормальный водитель всеми силами старается сделать свои поездки безопасными и комфортными. К сожалению, он при этом часто забывает, что хорошие шины и огнетушитель с аптечкой в багажнике – это ещё далеко не всё, что требуется для успешной эксплуатации автомобиля, и все его попытки оградить себя от неприятностей могут быть уничтожены одной маленькой запчастью, которую он только что заменил в своей машине…

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Половину – в мусор

Безусловно, каждый хозяин сам лучше всех знает, как надо ухаживать за собственной машиной. Кто-то придерживается простой позиции и для каждого ТО выбирает только оригинальные запчасти, кто-то покупает аналоги, которые обычно дешевле оригинала. Зачастую так поступают по окончанию официальной гарантии, дабы была возможность сэкономить на обслуживании. К сожалению, выбирая аналог, никто не застрахован от того, что в коробке может оказаться некачественная деталь.

Здесь стоит сделать небольшое отступление – еще в 2022 году аналитики заявляли о доле рынка контрафактных запчастей в 28%. В 2023 году высказывались прогнозы, что в некоторых категориях процент подобных деталей может достигать 50! А категории эти разнообразные: компоненты ходовой части, трансмиссии, рулевого управления… Продолжать этот список можно долго.

Чем чревата установка подобных запчастей? Ответ на этот вопрос можно получить, проанализировав результаты недавнего исследования Горьковского автомобильного завода, который проверил десять различных деталей из разных категорий сторонних производителей. Результаты, мягко говоря, не радуют.

Разгоняться и тормозить

Начнём с трансмиссии и тормозов. Первая запчасть из нашего обзора – две полуоси заднего моста для Газели Бизнес. Честно говоря, тут повезло: эти полуоси просто не получится поставить на машину. Наверное, это лучшее, что может произойти с некачественной запчастью. Такое иногда бывает: то по размеру не подойдёт, то по крепежу. С полуосями как раз такая ситуация. Эксперты Горьковского завода в ходе специальных исследований проверяли, насколько эти запчасти соответствуют требованиям конструкторской документации по различным параметрам: геометрическим размерам, марке стали, степени закалки и многим другим характеристикам. И сначала всё шло хорошо, но проверка крепежа выявила интересное несоответствие: на одной детали отсутствовали шлицевые щетки, на второй сами шлицы оказались не того размера. Ну и вишенка на торте: на обеих деталях размер посадочных отверстий не соответствовал допускам – оказался меньше требуемых значений. Что же, кому-то повезёт хотя бы в том, что эти детали не смогут попасть на его машину.

Ещё одна деталь трансмиссии, которая попала в руки заводчан, это рабочий цилиндр привода выключения сцепления для Газели 3302. Тут есть хорошие новости: испытания на герметичность и проверку качества материала эта деталь прошла успешно. Однако по геометрическим параметрам эта деталь не соответствует параметрам оригинальной запчасти – диаметр поршня и толкателя цилиндра оказался меньше стандартизированных значений. Как эта запчасть встанет и на своё место и как долго будет работать – загадка.

Ну и, наконец, комплект запчастей дифференциала для Газели 3302. Тут у производителя тоже не всё получилось хорошо, и инженеры сделали следующее заключение: «Детали, входящие в комплект, изготовлены с нарушением требований конструкторской документации по основным геометрическим параметрам и параметрам зубчатого зацепления (занижен боковой зазор в зацеплении шестерни полуоси, занижен диаметр отверстия сателлита). Использование данных деталей в редукторе моста приведет к нарушению зубчатого зацепления, уменьшению зазора в парах трения, как следствие, к заклиниванию дифференциала». Есть желание покупать новый дифференциал в сборе? Тогда можно поставить и эти запчасти, они заставят с этой покупкой поторопиться.

Теперь перейдём к тормозам. Покупателям контрафактных тормозных дисков для Газели ГАЗ 3302 и тормозных барабанов для Соболя ГАЗ 2217 повезёт меньше, чем тем, кто купит неподходящие по размеру и шлицам полуоси: поставить эти детали получится, но работать как положено они не смогут. Как выяснилось, тормозной диск изготовили из неподходящего чугуна с недопустимо низкой твердостью. Причём на коробке изготовитель не постеснялся указать нужные параметры, но по факту они оказалось гораздо ниже значений, допущенных производителем. Ну и вдобавок стендовые испытания эта деталь тоже прошла с набором замечаний. Что будет, если установить этот диск? Да ничего хорошего: есть шанс столкнуться и с вибрацией при торможении, и с преждевременным или неравномерным износом тормозных колодок. Кстати, случаи, когда установка некачественной детали снижает ресурс других узлов и компонентов, не так уж редки, и как видно из результатов исследования, тут такая ситуация вполне возможна: сэкономив на диске, придётся тратиться на колодки. В итоге эта экономия получается какой-то неэкономной.

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Похожая ситуация возникла и с тормозным барабаном. Правда, здесь деталь провалилась ещё на этапе геометрического сравнения. Инженеры выявили несоответствие по диаметру барабана: он оказался больше требуемого в конструкторской документации. Последствия использования такой запчасти тоже очевидны – вибрация колес при движении автомобиля. Ну а лишние вибрации не только делают управление автомобилем не очень комфортным, но и могут иногда снижать ресурс других деталей трансмиссии и ходовой части.

Колеса.ру

Прямо по курсу

Наконечник рулевой тяги – деталь довольно простая, и может показаться, что некачественно ее изготовить сложно. Но некоторые производители способны испортить и её. Для исследования взяли четыре варианта разных наконечников – три для Газели и один для Валдая 3310. И все четыре оказались не соответствующими конструкторской документации. В заключении о наконечниках рулевых тяг для Газели инженеры сделали такой вывод: «Детали имеют завышенные моменты сопротивления вращению и качанию шарового пальца. Использование данных компонентов на автомобиле небезопасно, так как их установка может привести к ухудшению управления – рысканию, необходимости подруливания, отсутствию самовозврата колес и т.д.».

Колеса.ру

Получается, что ездить с такими наконечниками – занятие изматывающее, потому что постоянно отлавливать машину на прямой дороге и сильно раздражает, и утомляет. Безопасность движения в таком случае тоже находится под угрозой.

Да, отказ от оригинальных запчастей в пользу аналогов продиктован исключительно желанием экономить. Впрочем, погоня за рублем может обернуться и неприятными последствиями в том случае, когда в коробке оказывается некачественная деталь: в нашем случае десять из десяти проверенных запчастей не соответствовали конструкторской документации, а значит, могли оказывать негативное влияние на техническое состояние машины, и, как следствие, на комфорт эксплуатации и безопасность.