На экс-завод Hyundai в Санкт-Петербурге завезли рабочих из Калуги

По данным Telegram-канала «Русский автомобиль», Компания AGR, которой теперь принадлежит бывший завод «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус», завозит рабочих из Калуги. Они трудились на бывшей площадке Volkswagen, которая до сих пор простаивает. В Санкт-Петербурге тем временем остро не хватает рабочих. Там производство удалось перезапустить: AGR наладила сборку корейских машин под новым брендом Solaris.

Пока на петербургский завод приехали 16 человек для работы на сборочном конвейере. Контракт с ними заключен на три месяца.

Сейчас площадка, которая сменила название на «Автомобильный завод АГР», выпускает примерно по 70 машин в сутки. В феврале планируют выпустить полторы тысячи автомобилей, в марте — больше.

Машины собирают из оставшихся на складе завода деталей, отмеченных логотипами Hyundai Motor Company. Комплектующих, по данным источников, должно хватить примерно на 10 тысяч автомобилей. Чтобы собрать плановые 70 тысяч, придется докупать детали на стороне — как минимум, электронные блоки управления.