Как заменить масло в коробке передач

Практически все водители знают, что масло в силовом агрегате необходимо менять через определенный пробег либо хотя бы раз в год. Но вот про замену масла в коробке передач имеет представление не каждый автовладелец, хотя это тоже важно для беспроблемной эксплуатации автомобиля.

В этом материале «Автокод» расскажет, для чего нужна замена масла, как часто его менять в коробке, сколько стоит замена масла в коробке и не проще ли ее сделать самому?

Зачем нужна замена масла в коробке

Коробка передач автомобиля любой конструкции – важнейший агрегат, передающий всю мощность и крутящий момент двигателя на ведущие колеса. Естественно, при таких нагрузках она нагревается.

Шкала указателей температуры масла в КПП рассчитана на 150 градусов, и, если детали в коробке не смазываются качественной и чистой смазкой, в таких условиях они начинают повреждаться.

В механических коробках в основном изнашиваются синхронизаторы, и в масляной жидкости оседает бронзовая, латунная, да и стальная пыль. Также выходят из строя шестерни и подшипники. Так как механика – самый простой механизм в ряду КПП, она может работать довольно долго с повышенным шумом, прежде чем окончательно поломается.

На АКПП загрязнение жидкости приведет к усиленному подгоранию фрикционов и появлению абразива, который в итоге забьет масляный фильтр и гидроблок. Это вызовет перебои в поступлении жидкости к управляющим компонентам АКПП. В результате на повышенных передачах переключение будет происходить с ощутимым замедлением, муфта начнет пробуксовывать при переключении передачи.

При полном засорении масляного фильтра происходит следующее:

При переключении из позиции «P» или «N» на любую другую ощущается пробуксовка муфты включения передачи, но нет движения ни назад, ни вперед.При переключении из позиции «P» или «N» на любую другую ощущается толчок включения передачи, но нет движения ни назад, ни вперед.

В вариаторе осадок в трансмиссионной жидкости тоже может засорить гидроблок, который подает и откачивает жидкость в рабочие шкивы. Если нарушится согласованность работы гидравлических цилиндров, которые сдвигают и раздвигают тарелки шкивов, сбои в работе вариатора проявятся следующим образом:

повышенный шум трансмиссии;удары, толчки при смене положения селектора CVT;рывки, подергивания автомобиля при ускорении.

Вариатор CVT работает по принципу трения «сталь по стали», так что там продуктов износа хватает с избытком.

Когда производится замена масла в коробке передач

Замена осуществляется в следующих случаях:

Машина прошла определенное в регламенте технического обслуживания количество километров или подошел срок, указанный там же.Появились нарекания в работе АКПП: повышенный шум, рывки при движении, нечеткое переключение передач.Приобретен б/у автомобиль с неизвестной для вас историей эксплуатации.При осмотре выявлено, что трансмиссионная жидкость потеряла соответствующее свойства.

Как часто нужна замена масла в КПП

Большинство автопроизводителей рекомендует менять масло в механических КПП после пробега от 80 до 200 тыс. км. Механические КПП последних лет заявляются полностью необслуживаемыми – масло не надо менять на протяжении всего срока эксплуатации машины.

Трансмиссионная жидкость, применяемая в АКПП и вариаторах, выполняет не только смазывающие, но и охлаждающие, силовые и управляющие функции, поэтому требует замены на меньших пробегах, нежели у механики. Как правило, это делается на 60-90 тыс. км.

Точную цифру для каждой модели автомобиля всегда можно узнать в инструкции по эксплуатации или на сайте официального дилера. Следует учитывать, что эти цифры рассчитаны на автомобили, эксплуатирующиеся в «идеальных условиях».

Если же вы:

ездите в активной манере;буксируете прицеп;передвигаетесь по бездорожью, грунтовым дорогам, в горах;имеете автомобиль с большим километражем или возрастом;проживаете в климатических условиях с резкими перепадами температур,

то масло надо менять чаще, чем по регламенту, исходя из своего опыта и результатов проверки состояния масла.

Как понять, что пришло время для замены масла в коробке

Большинство вариантов коробок передач имеет механический щуп, с помощью которого проверяется не только уровень масла, но и его состояние. Надо сделать так называемую «капельную пробу».

Достав щуп из коробки, нужно капнуть с него пару капель масла на чистый белый лист бумаги.

О том, что пришло время менять трансмиссионную жидкость, подскажут следующие признаки:

Масло очень темное, почти черного цвета.В масле имеются металлические пылинки.В трансмиссионной жидкости (для АКПП) имеются светлые прожилки (попадание в систему антифриза из системы охлаждения).В трансмиссионной жидкости (для АКПП) присутствует характерный запах гари (говорит о перегреве коробки).

Такой же вывод делается на основании поведения автомобиля. Шум при работе механики, рывки при переключении и замедленное переключение передач в автомате, рывки при разгоне на вариаторе – веские причины проверить уровень и состояние масла в КПП, а, возможно, и посетить сервис.

Как определить уровень масла в коробке

Со щупом

КПП со щупом позволяют посмотреть уровень масла самим автовладельцем.

Делается это следующим образом:

Открываете капот авто.Находите окрашенную в яркий цвет рукоятку, расположенную над или в районе АКПП. В некоторых случаях щуп может находиться рядом со щупом двигателя. Цвет рукоятки может быть красным или желтым, но на трансмиссионном щупе, как правило, имеется надпись A/T OIL.Извлекаете щуп, вытираете сухой ветошью, вставляете обратно и достаете снова. На щупе есть две риски с надписями COLD и HOT. Первая показывает уровень холодной жидкости, вторая – горячей. Более точный результат покажет проверка горячего агрегата. Уровень должен быть прямо на отметке, отклонения в любую сторону недопустимы.

Без щупа

Необслуживаемые коробки последних лет контрольного щупа не имеют. Проверку уровня жидкости желательно заказать в профильном сервисе.

В крайнем случае это, конечно, можно сделать и самому:

Прогреть АКПП, проехав несколько километров.Поставить авто на подъемник либо смотровую яму.Не выключая двигатель, поставить селектор в режим «P».Открутить сливную пробку при заведенном моторе.

Если уровень есть, жидкость кратковременно потечет ровной струйкой. Если масло не вытекает, ее мало.

В сервисе эту проверку совмещают с одновременной доливкой, поэтому, если у вас нет оборудования для закачки ATF, все же лучше обратиться к специалистам.

Какое масло заливать в коробку передач при замене

Масло для механических КПП

В связи с относительной простотой конструкции МКПП основные требования к маслу предъявляются по вязкости и нагрузке.

В соответствии со спецификацией SAE, масла для трансмиссии делятся на три категории по вязкости:

70w – 85w – для зимы;80w – 250w – для лета;75w – 90w и 80w-140w – для любого сезона.

По нагрузке система классификации API делит масла на шесть классов – от API GL-1 до API GL-6. Самые распространенные масла – классов GL-4 и GL-5. По типам основы – минералка, полусинтетика и синтетика.

Производители МКПП обычно допускают широкий спектр применяемых масел, поэтому при замене производитель не так важен, как класс по API и вязкость в соответствии с сезоном.

Очень желательно не смешивать масла с разным типом основы: если долить в минералку синтетику, масло может вспениться. Доливать синтетику другой марки в коробку с синтетикой допускается в крайних случаях, но желательно при первой возможности заменить масло на однородное полностью.

Масло для АКПП и вариаторов

В АКПП используется специальная жидкость ATF (Automatic Transmission Fluid) – жидкость для автоматических трансмиссий. Поэтому услышав или прочитав фразу «замена масла в коробке автомат», вы можете не сомневаться – автор не сильно компетентен в конструкциях автоматических коробок.

Главная функция жидкости ATF – передача крутящего момента в гидротрансформаторе. Потом идет функция передачи управляющих импульсов в гидравлике и только после этого – смазка и охлаждение.

Эффективность работы АКПП напрямую зависит от свойств и качества рабочей жидкости, поэтому производители тщательно подбирают ее под каждый тип и модель коробки или вариатора.

При выборе жидкости ATF лучшим выбором всегда станет оригинальная, указанная в инструкции по эксплуатации производителя. Заменители можно использовать только те, которые тоже указаны в инструкции. Цена эксперимента с экономией на жидкости ATF может стать очень высокой.

Из вышесказанного следует, что трансмиссионные жидкости разных марок нельзя смешивать. Если надо долить, добавлять надо только ту жидкость, какая заливалась в коробку на заводе. Смешение разных по типу жидкостей может вызвать вспенивание или выпадение химических веществ в осадок и, как следствие, поломке АКПП или вариатора.

Как производится замена масла в коробке

Замена масла в МКПП достаточно простая, и нет смысла подробно ее описывать. Достаточно знать, где находится сливная и заливная пробки. Ну и масло желательно нагреть путем небольшого пробега с переключением передач.

С этим спокойно справляется любой водитель, который умеет пользоваться инструментом. А вот замена жидкости в АКПП и вариаторах требует и оборудования и углубленных знаний.

Частичная замена

Частичная замена подразумевает, что меняется не весь объем жидкости, а только 40-60% от общего объема. Обычно это 3-5 литров. Остальная отработанная жидкость остается в гидротрансформаторе и глухих полостях коробки. На большинстве моделей АКПП при этом меняется фильтр, который расположен под поддоном коробки.

На АКПП последних поколений фильтр интегрирован в поддон, и комплект для замены жидкости включает в себя непосредственно саму жидкость, новый фильтр-поддон и комплект крепежа.

Частичная замена производится через сливную пробку в поддоне или посредством снятия поддона.

Плюсы частичной замены:

Межсервисный интервал замены жидкости сократится примерно вдвое, хотя четырехступенчатые АКПП фирм Aisin, GM, MB, Jatco, Honda, ZF даже на частичной замене ATF совершенно исправно работают, имея очень большие пробеги.Процедуру можно произвести самому.Экономия средств на новой ATF.

Минус частичной замены – в АКПП остается отработанная жидкость.

Полная замена

Полная замена производится только специальным оборудованием, которое выгоняет старую жидкость под давлением. При этом меняется до 95% жидкости, и требуется примерно полуторный объем новой ATF. «Лишние» литры уходят на качественную промывку системы. При полной замене поддон снимается и промывается, фильтр или фильтр-поддон меняется в обязательном порядке.

Плюсы:

Соблюдается межсервисный интервал замены жидкости.АКПП хорошо очищается от отложений и осадков.

Минусы:

Операция проводится только в сервисе.Высокая стоимость в связи с повышенным расходом новой ATF.

Сколько стоит замена масла в коробке передач

Средняя стоимость расходных материалов следующая:

стоимость ATF – 1200-1500 рублей/л;стоимость фильтра – 1100-5000 рублей.

Полная стоимость с учетом оплаты работы сервиса составит:

Замена ATF в АКПП частичная – 6900-9000 рублей.Замена ATF в АКПП частичная (5 л) с заменой фильтра – 8000-14000 рублей.Замена ATF в АКПП полная (10 л) с заменой фильтра – 16300-26000 рублей.

Самостоятельная замена масла

Если вы владеете автомобилем с МКПП, имеете оборудованный смотровой ямой гараж или друга-владельца сервиса с подъемником, то самостоятельная замена масла в коробке передач для вас не составит проблемы.