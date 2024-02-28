Эксперт назвал надёжным вариатор, который получила Lada Vesta

28 февраля АвтоВАЗ начал серийное производство Lada Vesta, оборудованных вариатором. Как выяснила редакция Quto, в Тольятти выбрали агрегат марки WLY. Это бесступенчатая трансмиссия CVT18, которая конструктивно напоминает Jatco JF015E — такие ранее ставились на автомобили Lada, когда российским автопроизводителем владела компания Renault.

© Quto.ru

В этом агрегате применены гидротрансформатор, а также планетарная передача: на невысоких cкopocтях работает пepвaя cтупeнь, на высоких — втopaя. То есть перед нами своеобразный гибрид вариатора и «автомата», что позволило сделать конструкцию максимально компактной, уменьшив диаметр шкивов.

Опросив сервисменов, редакция Quto выяснила, что WLY CVT18 хорошо знаком механикам: этот узел можно встретить на многих автомобилях Chery. Он считается достаточно крепким, выхаживая 200-250 тысяч пробега при условии своевременной замены трансмиссионной жидкости — каждые 30-40 тысяч километров.

«Вариатор WLY CVT18 — это действительно хороший выбор для Lada Vesta. Он надёжнее, чем Jatco JF015E. Главное — это аккуратные разгоны, отсутствие перегревов и своеовременная замена масла, хотя АвтоВАЗ, наверное, объявит агрегат необслуживаемым», — считает главный редактор Quto Максим Ракитин.

Впрочем, есть примеры автомобилей Chery, когда разрушались подшипники конусов, но на «Ладах» такого происходить не должно, поскольку условия работы будут щадящими: узел рассчитан на 190 Н м крутящего момента, а 122-сильный 1,8-литровый двигатель «Весты» выдаёт только 171 Н м.