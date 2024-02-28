Правда ли расход масла зависит от скорости автомобиля

– Для быстрой езды требуются повышенные затраты энергии: иными словами, нужно высокое давление в цилиндрах. А с его ростом увеличивается прорыв газов через поршневые кольца – при этом часть моторного масла с картерными газами уносится во впускной тракт, после чего сгорает в цилиндрах.



Мало того, растет частота рабочих циклов, во время которых и происходит указанное сгорание масла.