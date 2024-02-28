Правда ли расход масла зависит от скорости автомобиля

Расход масла зависит от скорости автомобиля – это правда?
Эксперт «За рулем» ответил на вопрос о причинах масложора
Вопрос от читателя «За рулем»:
– Почему расход масла зависит от скорости автомобиля?
Ответ эксперта
Михаил Колодочкин, обозреватель:
– Для быстрой езды требуются повышенные затраты энергии: иными словами, нужно высокое давление в цилиндрах. А с его ростом увеличивается прорыв газов через поршневые кольца – при этом часть моторного масла с картерными газами уносится во впускной тракт, после чего сгорает в цилиндрах.
Мало того, растет частота рабочих циклов, во время которых и происходит указанное сгорание масла.