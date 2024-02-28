Эксперт рассказал, можно ли на каждом светофоре переключать АКПП в нейтралку

Любителей переключать АКП в нейтраль можно определить по мигающим после остановки автомобиля фонарям заднего хода. Случается такое потому, что при переключении режима D в любой другой режим селектор по касательной проходит режим заднего хода R.

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Какие обоснования для переключения АКП в нейтраль существуют?

У многих водителей привычка при остановках переключаться в нейтраль сохранилась еще от механики. Но там это было обусловлено технической необходимостью.

С распространением автоматов появилась и байка о том, что для продления срока службы АКП на светофоре нужно переводить ее в положение N или P. Затем эту тему начали развивать «знатоки» на интернет-форумах и подгонять под нее различные обоснования.

Например, существует версия, что перевод селектора в нейтраль продлевает срок службы АКБ. Якобы после выключения режима D отпадает необходимость удерживать нажатой педаль тормоза. Соответственно, в этот промежуток времени не горят стоп-сигналы и в аккумуляторе экономятся драгоценные ампер-часы.

Кстати, среди тех, кто ездит на механике, тоже найдутся любители удерживать выжатой педаль сцепления, остановившись на светофоре. Подобное увлечение часто заканчивается быстрым износом и необходимостью замены выжимного подшипника. Эту аналогию тоже часто приводят в защиту тех, кто бережет АКП от постоянной работы под нагрузкой.

Что будет, если постоянно переключать АКП в режим N?

Частые переключения в нейтраль приводят к постоянному включению и выключению пакетов фрикционов и, как следствие, к их ускоренному износу. Из-за этого в рабочую жидкость попадает больше продуктов износа, которые быстрее забивают фильтр. Так что подобная привычка водителя, вероятно, приведет к необходимости более частой замены масла в АКП – раз в 40-50 тысяч км пробега.

Бессмысленные манипуляции автоматической трансмиссией могут негативно отразиться и на двигателе. Дело в том, что на холостом ходу при переводе автомата в режим D двигатель будет поддерживать 900 об/мин. А в нейтральном режиме – примерно 700 оборотов. И эта разница при трогании с места будет вынуждать двигатель работать с повышенной нагрузкой. То же самое относится и к коробкам-роботам.

Когда нужно переключать АКП в режим N и P?

Единственный момент, когда выключение режима D (drive) будет рациональным, – это во время остановки перед ж/д переездом с закрытым шлагбаумом. То есть когда стоянка может продлиться 10 и более минут. Тем самым вы дадите возможность расслабиться правой ноге. Только имейте в виду, что если автомат переключить в положение N, обязательно нужно удерживать нажатой тормозную педаль или затянуть ручной тормоз. Делается это для предотвращения самопроизвольного отката автомобиля. А если селектор автомата будет переведен в положение P, то с места машина уже никуда не денется.

Если АКП исправна, не перегревается, то при краткосрочных остановках, до 2-3 минут, лучше оставаться в режиме D. Автомат прослужит дольше. Насколько? Сказать сложно, так как срок службы АКП зависит от множества факторов:

качества обслуживания;

частоты замены рабочей жидкости;

характеристик этой жидкости;

манеры вождения.

Комментарий эксперта

Роман Ковтун, ведущий специалист фирмы по ремонту автоматических коробок передач ООО «Тахо-Трансмишнс»: