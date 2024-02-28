Россиянам объяснили причину ограничения поставок импортных запчастей

Намерение минпромторга убрать некоторые автомобильные запчасти из списка параллельного импорта может быть связано с планами наладить производство автокомпонентов внутри России, считает независимый автоэксперт Дмитрий Попов. Однако они часто уникальны для каждого автомобиля, поэтому могут возникнуть проблемы, отметил он в беседе с телеканалом «360».

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«Это не производство идентифицирующих лобовых стекол — они достаточно уникальны для каждого автомобиля. Поэтому ситуация не очень хорошая может возникнуть, надо понять, о чем заботился Минпромторг», — подчеркнул Попов.

В целом он разделил все детали на две группы. К первой отнес унифицированные запчасти – подшипники, различного рода крепежные элементы, лампочки и прочее. Часто у таких деталей есть замена, пояснил эксперт и привел в пример машины Mazda 3 и Ford Focus. По мнению Попова, по сути, это один и тот же автомобиль, как и в случае с Nissan Tiida и Renault Logan.

А вот вторая группа запчастей – уникальна. К ним Попов отнес такие детали, как фары, «кузовня», различного рода интерьерные элементы салона и другие.

«Надо понимать, на какие именно модели собираются ввести запрет на параллельный импорт и чем это мотивировано», — отметил эксперт.

Несмотря на большое количество китайских марок, многие в России ездят на немецких, итальянских и французских машинах – таким людям все равно будут нужны запчасти, заключил Попов.